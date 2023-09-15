Сванська сіль: як приготувати відому грузинську приправу вдома

Сванська сіль – це універсальна приправа, яка традиційно використовується в грузинській кухні. Це суха суміш спецій, яка отримується шляхом змішування кухонної солі з подрібненими прянощами в певних пропорціях.

Вона має насичений пряний аромат та надає стравам особливу гостроту і пікантність.

Основними компонентами сванської солі є:

Сама сіль,

Уцхо-сунелі – суміш прянощів, яка складається з пажитника голубого, хмелі-сунелі, чорного перцю, коріандру, майорану, базиліка, чебрецю і петрушки.

Часник.

Сванська сіль використовується для приготування супів, соусів, м'ясних та рибних страв, овочевих салатів, маринадів, а також при засолюванні.

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Рецепт сванської солі від професійного кухаря з Батумі

Інгредієнти

2 ст. ложки сушеної кінзи (коріандру)

1 ст. ложка кумину (затр)

1 повна ст. ложка сушеного кропу

1 ст. ложка уцхо сунелі

1 ст. ложка із гіркою сушеного червоного перцю

1 ст. ложка шафрану імеретинського (можна замінити сушеними чорнобривцями)

Часник – 150 грамів

Крупна кухонна сіль – 6-7 ст. ложок.

Приготування:

Зубчики часнику треба розтовкти у ступці.

Окремо перемішайте всі спеції з сіллю.

У суміш, що вийшла, додаємо часник і все ретельно перемішуємо.

Перекладіть у баночку, що герметично закривається та поставте у холодильник.

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