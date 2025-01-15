Sygnum отримує статус "єдинорога": новий виток у розвитку криптовалютного банкінгу

Криптобанк Sygnum, який працює в Швейцарії та Сінгапурі, залучив $58 мільйонів у раунді фінансування, піднявши свою ринкову оцінку до понад $1 мільярд. Завдяки цьому компанія офіційно здобула статус "єдинорога", ставши однією з небагатьох криптовалютних компаній, які досягли такого рівня. Успіх Sygnum демонструє зростаючий інтерес інвесторів до індустрії цифрових активів, яка стрімко розвивається. Очолила раунд фінансування венчурна компанія Fulgar Ventures, відома своїм фокусом на проєктах, пов’язаних із Bitcoin, що ще більше підкреслює значущість цієї події для ринку.

Залучені кошти дозволять Sygnum не лише розширити свої послуги, але й вийти на нові ринки, зокрема, створивши регульовану базу в Гонконзі. На цей момент банк уже має ліцензії в Швейцарії, Люксембурзі та Сінгапурі, що забезпечує доступ до його послуг у різних юрисдикціях. Цей крок важливий як для інституційних клієнтів, так і для звичайних користувачів криптовалют, які потребують безпечних і прозорих фінансових сервісів. Новий етап розвитку банку може означати значне покращення доступу до регульованих криптовалютних продуктів у багатьох регіонах.

Крім розширення географії, банк планує створювати нові інструменти та сервіси, орієнтовані на технології Bitcoin. Це надасть користувачам більше можливостей для управління своїми активами, як-от зберігання, обмін і торгівля криптовалютами в безпечному середовищі. Також Sygnum готується до стратегічних придбань, які допоможуть інтегрувати нові рішення і зробити послуги ще більш ефективними. Інвестори, які підтримали цей раунд, демонструють віру в стабільність і потенціал банку.

Успіх Sygnum є знаковою подією для всієї криптоіндустрії. Він показує, що компанії, які працюють у сфері цифрових активів, можуть стати ключовими гравцями у фінансовому секторі, інтегруючи інновації у традиційні моделі. Це також свідчить про посилення довіри до криптовалютного ринку, який стає дедалі привабливішим для великих інвесторів. Підняття стандартів у цій галузі може стати початком нової хвилі змін, орієнтованих на прозорість і безпеку для клієнтів.

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