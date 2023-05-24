Таємниця отворів на дні Берингового моря: вчені знайшли відповідь

Під час експедиції у водах Берингового моря група вчених натрапила на отвори на морському дні, але не могли зрозуміти, хто їх зробив. Тому науковці на дослідницькому судні Sonne почали шукати творця отворів.

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Про це пише The Guardian.

Науковці переглянули сотні фотографій, які зробила камера, що буксувала морським дном. Вони побачили на зображеннях дуже багато дірок овальної форми, розміром до 3 сантиметрів та глибиною 30 сантиметрів. Але винуватця, який робив ці отвори, знайти не могли.

Одного разу під час спостереження Анжелікою Брандт із Зенкенберзького музею за морським дном, вона помітила ймовірного творця отворів – маленького рачка або амфіпода, родича пляжних цикад.

Амфіподи походять з Антарктиди. Вони використовують свої передні придатки для вигрібання піску з ями та складання його на купу. Наразі дослідникам не вдалась зловити амфіпода з Берингового моря. Вчені припускають, що рачок риє тунелі, щоб дістатись поживних речовин у глибоких шарах морського дна. Також, амфіподи використовують нори для розмноження.

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