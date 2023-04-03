Так готує бабуся: неймовірно смачний рецепт традиційної української паски (відео)

З давніх часів українців печуть на Великдень святковий хліб, або паски. Нині з'явилося багато різних рецептів з різними добавками.

Проте ми пропонуємо неймовірно смачний та легкий рецепт паски, якими користувалися ще наші бабусі. Випічка виходить смачною, вологою та в міру солодкою. Її структура – повітряна, розповіла на своєму YouTube-каналі Мар'яна Хабер-Дудар.

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Рецепт на 10 пасок об’ємом, як банка 0,5 та по 250 г кожна, або 5 пасок об’ємом, як банка місткістю 1 л, банка та по 500 г кожна.

Інгредієнти:

борошно – 1 кг;

тепле молоко – 400 мл;

яєчні жовтки – 10 шт;

дріжджі – 100 г;

масло – 200 г;

цукор – 200 г;

родзинки – 150 г;

ванільний цукор – 50 г;

сіль – ½ ч. л.;

цедра з 1 лимона.

Спочатку треба підготувати опару. Для цього в тепле молоко додайте дріжджі, 1 ст. л. цукру, та 3 ст. л. борошна. Залиште на 15 хвилин.

У цей час беріться до тіста. Яєчні жовтки поєднайте з цукром та розітріть, додайте ванільний цукор, сіль. Все добре перемішайте до утворення однорідної маси. Влийте розтоплене масло, додайте потерту цедру з 1 лимона, знову розмішайте. Влийте опару та продовжуйте розмішувати. Насипте родзинки, порція додайте борошно, замішайте тісто.

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Далі набирайте тісто у форму, залиште на 1 годину. Йому потрібен час, що воно підійшло та збільшилось в об’ємі вдвічі.

Зверху пасочки треба змастити яйцем, а потім випікати в попередньо розігрітій духовці 45 хвилин за температури 45 градусів.

Детальніше про приготування справжньої української паски – дивіться на відео.

Нагадаємо, що краффін – смачний десерт, який складається з листкового тіста та кексу. Зазвичай його готують до Великодня, а головною особливістю є начинка різними інгредієнтами (горіхи, сухофрукти, цукати, мак, вишні, сир або джем).

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