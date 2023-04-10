Так ви закличете гроші в дім: просто почепіть дзеркало у правильному місці

Де не можна вішати дзеркало, бо відкличете удачу та гроші

Дзеркало – річ, яка є в кожному будинку, але має потужну енергетику. Воно овіяне різними чутками та міфами, які навіть можуть впливати на фінансовий достаток господарів.

Від цього незамінного предмету домашнього декору залежить, чи будуть у вашій родині гроші. Все тому, що дзеркало в пральному місці може примножити достаток, а в неправильному – принесе серйозні біди.

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На думку експертів, якщо дзеркало буде розташоване в правильному місці, то це підсилить удачу та не забере останні сили.

Де можна почепити дзеркало

Вважається, що по дзеркалу треба розмістити в тих місцях, де це дозволено. Езотерики та енерготерапевти вважають, найбільш підходящим простором для цього містичного предмета є коридор. Там обов'язково має бути повнорозмірне дзеркало на весь зріст. Завдяки цьому ваш будинок очиститься від поганої енергетики та винесе негатив з вашого життя.

Важливо, аби дзеркало розміщувалося в сонячному місці. Тоді промені Сонця відбиватимуться та розсіюватимуться по всьому житлу. Так ви привернете багатство, успіх та щастя в своє особисте життя та в кар'єру.

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Де не можна вішати дзеркало

Великою помилкою вважається чіпляти дзеркала недалеко одне від одного. Оскільки такими діями ви відвернете від себе удачу, а всі ваші мрії розіб'ються.

Другим місцем, яке не підходить для дзеркала, є спальна та будь-яка інша кімната відпочинку. Оскільки воно висмоктуватиме з вас життєві сили та удачу.

Найнебезпечніше рішення – розташувати дзеркала навпроти ліжка або дивана так, щоб у ньому було видно ваше відображення. Згодом у вас виникнуть проблеми, а також фінансова криза.

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