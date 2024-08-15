Таке трапляється раз на 3 роки: коли у серпні можна буде спостерігати 'блакитний' Супермісяць

У серпні 2024 року очікується унікальне астрономічне явище — "блакитний" Місяць, яке трапляється лише раз на 2,5-3 роки. Це явище стане особливо видовищним, оскільки супутник Землі досягне мінімальної відстані від нашої планети, що зробить його першим супермісяцем цього року.

Серпнева повня, відома також як Осетровий Місяць, отримала свою назву від північноамериканських індіанців, які в цей час активно ловили осетрів. Інші культури також мають свої назви для серпневої повні, такі як Місяць Урожаю у китайців або Фруктовий Місяць у черокі. У Південній півкулі, де серпень припадає на холодну пору року, цей Місяць називають Сніговим або Вовчим, пише УНІАН.

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Цьогорічний Осетровий Місяць буде також сезонним Блакитним Місяцем, що є досить рідкісним явищем. Це третя повня в астрономічному сезоні, який охоплює період між рівноденнями. Хоча "блакитний" Місяць не змінює свій колір, іноді через оптичні ілюзії він може набувати легкого блакитного відтінку.

Серпнева повня 2024 року також стане супермісяцем, коли супутник Землі буде на найближчій до нашої планети точці своєї орбіти. Це зробить його на 7% більшим і на 16% яскравішим, ніж зазвичай. Повний Місяць настане 19 серпня о 21:26 за київським часом, а спостерігати це видовище можна буде з 18 по 20 серпня.

Астрологи зазначають, що цей повний Місяць у Водолії принесе значний енергетичний сплеск, який може вплинути на емоційний стан людей, особливо на тих, хто народився під знаками Тельця, Лева, Скорпіона та Водолія. Важливі рішення краще відкласти на кілька днів, щоб уникнути помилок, спричинених надмірною емоційністю.

Серпневий супермісяць відкриває можливість для творчого розвитку та особистих змін. Це час для примирення, завершення старих справ і переосмислення свого життя. У цей період важливо уникати конфліктів, перевтоми та великих фінансових угод, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки.

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