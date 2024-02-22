Танки морпіхів 36-ї бригади засипають ворога вогнем (фото)

Сучасні підрозділи морської піхоти – це не лише суворі хлопці рівня спецназу. Це ще й важка техніка, яка потужно підтримує піхотинців під час атак та надійно прикриває в обороні.

Так, у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського важливу роль під час бойових дій відіграють танки. Днями миколаївці показали, як працюють їхні "залізні кулаки".

Дивіться також: Морпіхи 36-ї бригади ліквідували спецназ окупантів під Авдіївкою (відео)

"Засипати шквалом вогню, нашпигувавши розпеченим залізом скупчення живої сили противника – це лише початок робочого дня танкістів миколаївських морпіхів", – таким текстом підписала фоторепортаж служба зв'язків з громадськістю 36 ОБрМП.

Раніше морпіхи 36-ї бригади показали, як палять ворога з "градів".