Тариф на газ з 1 червня: скільки платитимуть українці за 1 кубометр

Компанія "Нафтогаз України", що займається постачанням газу, подовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на один рік – до 30 квітня 2026 року. Це означає, що в травні, червні та наступні місяці побутові споживачі отримуватимуть газ за незмінною ціною – 7,96 гривень за кубометр.

Таку інформацію повідомили у пресслужбі "Нафтогазу". У компанії пояснили, що збереження нинішнього тарифу стало можливим завдяки діючому мораторію на підвищення вартості газу.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною – 7,96 грн за кубометр. Це передбачає тарифний план "Фіксований" для побутових клієнтів. Ціна буде актуальною до 30 квітня 2026 року", – зазначається у повідомленні.

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Знижка на газ для українців

При цьому споживачі газу від "Нафтогазу", а це приблизно 98% домогосподарств по всій Україні, мають можливість заощадити, отримавши 1% знижки на оплату газу. Для цього потрібно здійснювати розрахунок до 15 числа кожного місяця. У компанії зазначили:

Знижку отримають ті споживачі, які сплатять рахунок за допомогою онлайн-сервісу компанії.

Знижка не діятиме в місяці, у якому здійснюється поточна оплата.

Знижка буде застосована наступного розрахункового місяця – в автоматичному режимі.

"Оплачуйте за спожитий газ вчасно. Кожна сплачена вами гривня – це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни", – зазначили в компанії.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" закликав клієнтів оновити особисті дані.

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