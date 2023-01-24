Тетянин день 25 січня: кращі привітання та картинки українською мовою

Цієї середи, 25 січня, святкується Тетянин день, у який згадують святу мученицю Тетяну Римську, що жила в третьому столітті та віддала життя за християнську віру. Кажуть, що її молитви були настільки сильними, що могли руйнувати храми язичників та навіть впливати на диких тварин.

Редакція UAportal пропонує вам привітання українською мовою, якими ви можете вітати з днем ангела Тетяни усіх знайомих, хто має це чудове ім'я.

Привітання з Днем Тетяни українською мовою у прозі та листівки до свята:

Люба Тетяно, нехай твій ангел оберігає тебе й твоїх рідних від неприємностей та незгод! Тобі особисто бажаю від душі цвісти, любити і гарнішати, ні про що не шкодувати та ніколи не плакати. Нехай у серці буде щастя і любов!

З Днем Тетяни! Бажаю міцного кохання, благополуччя, удачі та всього доброго.

Сьогодні особливий день у тебе, бажаємо удачі у всіх справах. Нехай бажання та мрії збуваються!

Тетяно! Бажаю завжди бути гідною своєї святої покровительки. Нехай дні твої будуть яскравими та щасливими, нехай душа твоя не знає печалі, очі – сліз, а серце – самотності.

Тетяно, з днем ​​ангела! Бажаю бути щасливою, розумною, успішною, доброю і чуйною. Нехай за всі добрі справи вони тобі повертаються сторицею.

Бажаю тобі великих успіхів, постійної удачі, нехай твій ангел завжди відводить від тебе біду та направляє на вірний шлях. Бажаю тобі, щоб у твоєму житті було якомога більше приводів посміхатися. Щоб тривоги та турботи залишалися осторонь! Зі святом тебе!

Танюшо, люба моя подруго! Бажаю нескінченної любові, чудових подарунків, уваги від близьких та друзів, любові, радості та щастя, посмішок, багатства. Нехай буде все для неймовірного щастя і нескінченної радості!

Дорога наша Таня, нехай в цей день все задумане тобою здійсниться. Ми бажаємо багато-багато радості, щоб у всьому щастило. Також – краси, наснаги, гармонії та процвітання!

З Днем Тетяни! Бажаю любові та радості у кожному дні. Бажаю залишатися в душі вічною студенткою. Завжди вір, що все встигнеш, що на все вистачить сил і що бажане, обов’язково здійсниться!

Нехай свято закрутить у вирі поздоровлень і подарує мільйон теплих моментів! Нехай цей січневий день запам’ятається феєрією емоцій і невичерпним потоком позитиву! Посміхайся, захоплюйся, обдаровуй всіх своїм теплом і світлом! Щирих тобі почуттів, щирої любові та нескінченного щастя!

Вітаю з Днем Тетяни та хочу побажати, щоб ангели завжди захищали тебе від усього поганого. Нехай на твоєму шляху, зустрінуться тільки щирі та світлі люди, які будуть дорожити дружбою з тобою.

З днем Тетяни! Нехай січневі завірюхи знесуть усі твої печалі, нехай доля подарує можливість виконати усі твої мрії. Люби та будь кохана, живи красиво та насолоджуйся кожним днем!

У Тетянин день хочу побажати багато здоров'я; сім'ї, яка любить; друзів, котрі цінують. Нехай свята Тетяна вбереже від усього поганого, подарує тепло та затишок у душі. Добрих надій, таємних бажань, небесної краси та справжнього щастя! А головне — жити тільки з гарним настроєм, із блиском в очах та світлою усмішкою!

Мила наша Тетяно! Візьми найщиріші слова у свій день ангела! Нехай твої бажання та можливості живуть завжди в гармонії, а казкові мрії завжди перетворюються на реальність. Життєвої мудрості, везіння у будь-яких починаннях, барвистих вражень та божественного кохання! Зі святом!

Танюша, я бажаю тобі залишатися такою променистою, веселою та ангельською красивою дівчиною! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і вказує вірний шлях! Бажаю тобі тільки добра, виконання всіх бажань та багато яскравих моментів у житті!

Нехай ангел-охоронець ніколи не залишає вас. Бажаю, щоб його присутність створювала у вашій душі відчуття щастя, теплоти та захищеності. Бажаю гармонії, душевного спокою та благополуччя у всьому. Зі святом!

Ім'я Тетяна у перекладі грецької означає "упорядниця" або "засновниця". Бажаємо тобі повністю відповідати йому. Найчастіше влаштовуй собі свята та заснуй собі та сім'ї щасливе, затишне безтурботне життя. Зі святом!

Вітаю з Днем Тетяни. Нехай цей веселий день січня подарує надію на краще, запалить в серці іскорку щастя, внесе свою лепту добра і чудес в твоє життя.

У Тетянин день бажаю теплих зустрічей, яскравих емоцій, весняного натхнення, свіжих ідей, позитивної атмосфери і ніжної любові!

Всіх представниць прекрасної статі з дивним ім’ям Тетяна, вітаю зі святом. Нехай Тетянин день принесе вам щастя.

Вітаю з Днем Тетяни та хочу побажати, щоб під силу було будь-яке діло, щоб серце оживало від любові, щоб душа мріяла про прекрасне, щоб життя було чудовою книгою, на сторінках якої розміщені історії щастя та успіху.

Вітаю з днем Тетяни і від душі бажаю милої посмішки та щасливого сміху, добрих надій та заповітних мрій, солодких мрій та вічної краси, істинного щастя та вірної любові, солодких миттєвостей життя та чудового настрою.

Цей морозний день лише твій. Присвяти собі. Відпочинь від повсякденних турбот. Бажаю гарного релаксу, умиротворення та радості надмірної! Запам'ятай цей день надовго, люба!

Вітаю Вас із Тетяним днем! Цього дивовижного дня хочеться побажати успіхів у навчанні та трудовій діяльності, везіння протягом усього життєвого шляху. Нехай Вас оточують лише гідні, чесні, люблячі люди.

Вітаю з Тетяним днем! Попри холодний січневий день, нехай свято пройде для тебе весело та безтурботно. Насолоджуйся кожним моментом життя, радуйся дрібницям і знаходиш насолоду в простих речах. Щастя тобі та здоров'я безмежного!

З іменинами тебе, чудова Танечко! Світи також яскраво, як літнє спекотне сонце, люби також сильно, як тебе люблять. Нехай Свята Татіана опікується тобою, забезпечуючи захист від мирського зла та нещастя. Бажаю найміцнішого здоров'я та невичерпного щастя!

Ти найкраща людина, ми раді, що знайомі з тобою. Залишайся собою - найчарівнішою і найпривабливішою! З Тетяниним днем!

Вітаю з днем Тетяни та бажаю дивовижних миттєвостей, чудових подій, яскравих спогадів, радісних емоцій, ніжних почуттів, сміливих кроків назустріч своїм мріям. Бажаю завжди залишатися щасливою людиною з гарячим серцем та відкритою душею.

Вітаю з Днем Тетяни та бажаю завжди бути відкритою, веселою, чудовою людиною, яка усе на світі може, яка ніколи не сумує та не покладає рук. Нехай усю дорогу по життю тобі щастить, нехай і серце, і душа завжди будуть наповнені радості, любові, гармонії та красоти.

Вітаю з Тетяниним днем та бажаю бути вічно закоханою людиною у своє життя, душею веселої компанії, надією та натхненням близьких. Нехай для тебе розквітають яскраві мрії, лунають радісні пісні, грає чудова музика та малюються дивовижні картини кольорами щастя.

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