Текст із зображення та обрізка фону фото: Які корисні функції з'являться у Windows 11 з новим оновленням

У додатку "Ножиці" на операційній системі Windows 11 з'явилася нова корисна функція, яка називається "Дії з текстом". Ця інновація дозволяє витягти текстову інформацію з будь-якого зображення, яке можна скопіювати. Ця функція, безсумнівно, стане незамінною для багатьох користувачів.

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Однією з корисних можливостей цієї функції є редагування скріншотів. Ви можете використовувати її для приховування особистої інформації, такої як адреси електронної пошти та номери телефонів. Хоча цей процес можна було зробити й вручну, функція "Дії з текстом" робить цей процес набагато зручнішим та швидшим, як повідомляється в блозі Microsoft.

Ця функція вже доступна користувачам в тестовій збірці Windows 11 і стане загальнодоступною для всіх з релізом великого оновлення операційної системи в вересні-жовтні.

Крім цього, компанія Microsoft також оновила свою фірмову програму "Фотографії". Тепер на панелі інструментів для редагування фотографій з'явилася опція "Розмиття фону". Ця функція дозволяє легко і швидко розмити фон на фотографії, виділивши об'єкт на передньому плані. Процес використання цієї функції зводиться до кількох кліків, і програма автоматично розмежовує об'єкт і фон, додаючи розмиття до заднього плану.

Крім цього, в програмі "Фотографії" також було впроваджено пошук за конкретним об'єктом, таким як автомобілі, а також за місцем розташування фотографій, що полегшує швидке знаходження відпускних знімків.

Очікується, що разом із оновленнями "Ножиць" та "Фотографій", операційна система Windows 11 також отримає вбудовану підтримку архівів, покращений мікшер гучності, ШІ-помічника Windows Copilot і інші нововведення. Наприклад, передача фотографій зі смартфона на ПК стане набагато простішою завдяки цим оновленням.

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