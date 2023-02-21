Телескоп Габбл зробив детальний знімок пари унікальних зірок у туманності Оріона (фото)

Телескоп Габбл зробив детальне фото зірки V 372 Оріоніс та ще однієї зірки зі змінною яскравістю

Космічний телескоп Hubble зробив детальне фото двох молодих зірок у туманності Оріона, на відстані близько 1450 світлових років від Землі, які змінюють свою яскравість. Знімок опублікували на сайті ESA Hubble.

V 372 Оріоніс – це особливий тип змінної зірки, який називають "змінна Оріона". Ці молоді зірки переживають бурхливі настрої, пов'язані з проблеми росту. Астрономи можуть спостерігати за цим дивлячись на нерегулярні коливання яскравості.

Читайте також: Як виглядала комета, яка пролітала максимально близько біля Землі вперше за 50 тисяч років

Змінні Оріона часто асоціюють із дифузними туманностями, зокрема і зірку V 372 Оріоніс – велику яскраву зорю у центрі знімка, що оточена туманними блакитними хмарами. У верхньому лівому куті на фото можна побачити її зірку-компаньйона. Унікальна пара небесних тіл оточена меншими червоними зірками.

Зображення вдалось отримати за допомогою двох камер телескопа: Advanced Camera for Surveys та Wide Field Camera 3. Для створення зображення, вчені використали дані, отримані в інфрачервоному та у видимому діапазонах.

Габбл також залишив свій "почерк" у вигляді дифракційних шипів, що оточують яскраві зорі. Ці артефакти створені світлом зірок, що взаємодіють з інструментами телескопа. Чотири шипи, що оточують зірки на цьому зображенні, створені чотирма лопатями всередині Габбла, які підтримують вторинне дзеркало телескопа.

Бурхливі молоді зірки в туманності Оріона

Нагадаємо, раніше вчені винайшли спосіб долетіти до Марсу лише за 45 днів замість одного року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!