Телескоп Габбл сделал подробный снимок пары уникальных звезд в туманности Ориона (фото)

Космический телескоп Hubble сделал подробное фото двух молодых звезд в туманности Ориона, на расстоянии около 1450 световых лет от Земли, меняющих свою яркость. Снимок был опубликован на сайте ESA Hubble.

V 372 Орионис – это особый тип переменной звезды, называемый "сменная Ориона". Эти молодые звезды переживают бурные настроения, связанные с проблемой роста. Астрономы могут наблюдать за этим, глядя на нерегулярные колебания яркости.

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Переменные Ориона часто ассоциируют с диффузными туманностями, в том числе и звезду V 372. Орионис – большая яркая звезда в центре снимка, окруженная туманными голубыми облаками. В верхнем левом углу на фото можно увидеть ее звезду-компаньона. Уникальная пара небесных тел окружена меньшими красными звездами.

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Изображение удалось получить с помощью двух камер телескопа: Advanced Camera for Surveys и Wide Field Camera 3. Для создания изображения ученые использовали данные, полученные в инфракрасном и видимом диапазонах.

Габбл также оставил свой "почерк" в виде дифракционных шипов, окружающих яркие звезды. Эти артефакты созданы светом звезд, взаимодействующих с инструментами телескопа. Четыре шипа, окружающие звезды на этом изображении, созданы четырьмя лопастями внутри Габбла, поддерживающими вторичное зеркало телескопа.

Напомним, ранее ученые изобрели способ долететь до Марса только через 45 дней вместо одного года.

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