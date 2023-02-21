Телескоп Габбл зробив детальний знімок пари унікальних зірок у туманності Оріона (фото)

Космічний телескоп Hubble зробив детальне фото двох молодих зірок у туманності Оріона, на відстані близько 1450 світлових років від Землі, які змінюють свою яскравість. Знімок опублікували на сайті ESA Hubble.

V 372 Оріоніс – це особливий тип змінної зірки, який називають "змінна Оріона". Ці молоді зірки переживають бурхливі настрої, пов'язані з проблеми росту. Астрономи можуть спостерігати за цим дивлячись на нерегулярні коливання яскравості.

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Змінні Оріона часто асоціюють із дифузними туманностями, зокрема і зірку V 372 Оріоніс – велику яскраву зорю у центрі знімка, що оточена туманними блакитними хмарами. У верхньому лівому куті на фото можна побачити її зірку-компаньйона. Унікальна пара небесних тіл оточена меншими червоними зірками.

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Зображення вдалось отримати за допомогою двох камер телескопа: Advanced Camera for Surveys та Wide Field Camera 3. Для створення зображення, вчені використали дані, отримані в інфрачервоному та у видимому діапазонах.

Габбл також залишив свій "почерк" у вигляді дифракційних шипів, що оточують яскраві зорі. Ці артефакти створені світлом зірок, що взаємодіють з інструментами телескопа. Чотири шипи, що оточують зірки на цьому зображенні, створені чотирма лопатями всередині Габбла, які підтримують вторинне дзеркало телескопа.

Нагадаємо, раніше вчені винайшли спосіб долетіти до Марсу лише за 45 днів замість одного року.

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