Темпи просування окупантів в Україні знижуються - Міноборони Британії

У березні 2025 року російські війська змогли просунутись лише на 143 квадратних кілометри, що є найменшим показником за останні п’ять місяців. З листопада 2024 року російські сили щомісяця демонструють поступове зменшення темпів просування.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, у листопаді вони захопили близько 730 км², у грудні — 393 км², у січні 2025 року — 326 км², у лютому — 195 км², а в березні — лише 143 км².

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Схожі висновки зробили і аналітики ISW, які базуються на аналізі геолокаційних матеріалів і супутникових знімків. За їхніми підрахунками, у листопаді 2024 року російські сили просунулись на 627 км², у грудні — на 569 км², у січні — на 427 км², у лютому — на 354 км², а в березні — на 203 км².

Однією з причин зменшення темпів наступу є дії Збройних сил України. У березні українські військові здійснили низку локальних контратак у районах Покровська та Торецька, відновивши частину раніше втрачених позицій, що також вплинуло на зменшення швидкості російського наступу.

Нагадаємо, вранці 21 березня армія РФ атакувала Одесу та Запоріжжя дронами.

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