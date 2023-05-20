Теплий грунт та багато сонця: правила висаджування жоржини

Жоржини дуже красиві квіти і навіть попри те, що вони вимагають особливого догляду, їх все ж варто саджати у своєму саду. Вони нададуть йому особливого шарму та яскравості.

Коли садити жоржини

Оптимальний час для посадки жоржин – пізня весна та початок літа. Температура ґрунту має бути не нижче 15,5°C.

Якщо погода буде занадто холодною – бульби квітки згниють до того, як проростуть. Запізно саджати теж не варто, рослина не встигне відцвісти до заморозків.

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Правила висадки жоржини

Перед висадкою бульб жоржин грунт розпушують та підживлюють гноєм чи компостом. Висаджувати бульби треба "вічками" догори в 15-сантиметрові лунки на відстані 50-60 см між квітами. Посадивши бульбу засипте її землею та полийте.

Жоржини цвітуть у добре освітлених сонячних місцях. Квітка потребує не менше 6-8 годин прямого сонячного світла на день. Тінь діє на неї згубно.

Догляд за жоржинами

Ця квітка вимагає регулярного поливу: мінімум раз на тиждень або частіше, якщо надворі спекотно. Кожні 4-6 тижнів її потрібно підживлювати добривом та не забувайте зрізати відцвілі квітки.

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