Теплая почва и много солнца: правила высадки георгины

Георгины очень красивые цветы и даже несмотря на то, что они требуют особого ухода, их все же следует сажать в своем саду. Они придадут ему особый шарм и яркость.

Когда сажать георгины

Оптимальное время для посадки георгин – поздняя весна и начало лета. Температура почвы должна быть не ниже 15,5°C.

Если погода будет слишком холодной – клубни цветка сгниют до того, как прорастут. Поздно сажать тоже не стоит, растение не успеет отцвести до заморозков.

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Правила высадки георгины

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Перед высадкой клубней георгин почву разрыхляют и подкармливают навозом или компостом. Высаживать клубни надо "глазками" кверху в 15-сантиметровые лунки на расстоянии 50-60 см между цветами. Посадив клубень, засыпьте его землей и полейте.

Георгины цветут в хорошо освещенных солнечных местах. Цветок требует не менее 6-8 часов прямого солнечного света в день. Тень действует на него губительно.

Уход за георгинами

Этот цветок требует регулярного полива: минимум раз в неделю или чаще, если на улице жарко. Каждые 4-6 недель ее нужно удобрять и не забывайте срезать отцветшие цветки.

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