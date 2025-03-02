Тепло наближається, але з неприємними нюансами: що прогнозують синоптики

Цими вихідними через Україну проходитиме атмосферний фронт, який спричинить дощі та мокрий сніг. Наступного тижня опади триватимуть, проте температура повітря підвищиться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її прогнозом, у суботу та неділю опади поширюватимуться із заходу на схід. Водночас у східних регіонах утримається суха, але хмарна погода.

У нічний час температура повітря коливатиметься близько нуля, на заході становитиме 0...+4°C, а у східних областях ще збережуться морози від -2 до -9°C.

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Вдень 1 та 2 березня найтепліше буде на заході, де стовпчики термометрів піднімуться до +2...+7°C. Натомість на сході 1 березня очікується -2...-5°C, а 2 березня температура коливатиметься в межах 0...-4°C. У центральних і південних регіонах протягом вихідних прогнозується +1...+5°C.

"Наступного тижня потепління продовжиться, однак його супроводжуватимуть вітер та опади", — зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

Раніше ми розповідали, де чекати весняного тепла до +5, а де – зимового морозу до -12.

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