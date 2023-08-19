Тепле чи холодне: окулісти назвали більш корисне для очей світло

Температура кольорів поділяється на три категорії: теплу, холодну та нейтральну. Теплий колір має жовтий, червоний та помаранчевий відтінки.

Про пише Pixel inform.

Другий варіант відрізняється блакитним і синім спектром.

Нейтральним світлом налітають чисте біле освітлення без жодних відтінків.

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Яке світло краще для очей

Є думка, що і холодне і сильно тепле світло погано впливають на зір, біле або нейтральне світло навпаки не несе шкоди для очей.

Але окулісти стверджують, що температура кольору не має впливу на зір, адже до його погіршення призводить не світло, а тривала напруга очей за недостатньо яскравого світла.

Нагадаємо, ми вже писали, що денний сон корисний для дорослих.

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