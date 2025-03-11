Територіальні поступки для України є неминучими - Рубіо

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що будь-яка домовленість щодо припинення війни між Україною та Росією передбачатиме складні компроміси з боку Києва, зокрема й територіальні поступки.На шляху до Джидди (Саудівська Аравія), де заплановані зустрічі з українськими посадовцями, Рубіо спілкувався із журналістами. Він зазначив, що і Україна, і Росія мають бути готові до непростих рішень задля завершення війни або хоча б її тимчасового припинення.

"Найважливіше, що ми винесемо з цих зустрічей, – це розуміння, що Україна готова до складних кроків. Так само і Росії доведеться ухвалити важкі рішення, аби зупинити конфлікт або хоча б призупинити його якимось чином". Про це повідомляє The New York Times.

Читайте також: У Трампа назвали умову поновлення переговорів із Зеленським

Марко Рубіо не став уточнювати, яким саме може бути зміст потенційної мирної угоди. Проте наголосив: військове завершення війни він вважає малоймовірним.

"Росія не здатна окупувати всю територію України, а Україні буде надзвичайно складно у найближчий час повернути Росію до меж 2014 року", – додав держсекретар.

Очікується, що заплановані на вівторок переговори не зачіпатимуть ідеї щодо угоди про українські природні ресурси. Раніше президент США Дональд Трамп пропонував розглядати таку компенсацію за американську військову підтримку після вторгнення Росії.

Нагадаємо, Трамп запропонує Конгресу план припинення війни в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!