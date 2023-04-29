'Тихо-тихо, не псіхуй!': бійцям ЗСУ довелося рятувати червонокнижного тхора, що вдерся до їхнього окопу (відео)

Українські військові на своїх позиціях зіткнулися з проблемою – коли вони прийшли до виритого окопу, то побачили там дрібну тварину, яка почала на них "сваритися". З'ясувалося, що до ями потрапила червонокнижна перегузня (тхір перев'язка).

Здивовані військовослужбовці спочатку просто спостерігали за твариною, яка бігала по окопу, безпорадно намагаючися з нього вибратися, а потім почали шукати варіанти, як витягти її з ями. "Ти що біля гранатомета робиш?", – поцікавився один з військових.

Спочатку наші воїни закинули до ями каримат, однак тварину це злякало. Потім один з військовослужбовців підійшов ближче до окопу та простягнув гілку з дерева. Тварина почала сваритися ще більше й нервово гризти коріння дерев, що стирчало у землі.

Читайте також: "Бойова миша, залишилося лише навчити": бійці ЗСУ показали кумедне відео з мишеням

"Тихо-тихо, не псіхуй!", – порадив один з рятівників перегузні.

Тхір не зрозумів, що від нього хочуть та продовжував кричати. Потім один з військових закинув до ями бронежилет й відійшов. "По броніку вилізе", – прокоментував він. Буквально за хвилину знервована тварина стрибнула на бронежилет, потім на траву й побігла якнайдалі від пастки, в яку скочила.

Довідково: перегузня (ormela peregusna) внесена до Червоної книги України.

В Україні вона живе зазвичай на території Запорізької, Донецької та Луганської областей. Вважається, що їх лишилося близько 100 особин.

Перев'язка схожа на лісового тхора, від якого відрізняється меншими розмірами (довжина тіла - 269-352 мм, маса - 370-715 г) та строкатим кольором хутра, що поєднує чорні, жовті, білі смуги й плями.

Пропонуємо також почитати, як лисиця прибігла до окопів українських військових та намагалася забрати лопату в одного з бійців.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!