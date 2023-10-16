'Тіпа', 'капєц', 'блін' та 'кстаті': як слова-паразити вимовити українською

Слова-паразити – це зайві й зачасту безглузді слова, які часто використовуються в розмовній мові. Вони не несуть жодного смислового навантаження, але можуть істотно спотворювати мову і робити її менш приємною для слуху.

Слова-паразити є просто звичкою їх вимовляти. Іноді вони використовуються для того, щоб заповнити паузу в мові або щоб уникнути мовної помилки.

До найпоширеніших слів-паразитів відносяться:

"Ну"

"Так"

"Тобто"

"Значить"

"Коротше"

"Взагалі-то"

"До речі"

"Знаєте"

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Використання слів-паразитів може свідчити про невисокий рівень культури мови у людини. Воно може також створювати враження, що людина не впевнена в собі, або що вона не знає, що говорити.

Щоб позбутися від слів-паразитів, потрібно усвідомити, що вони є проблемою. Після цього можна почати тренуватися говорити без них. Для цього можна записувати себе на диктофон і потім прослуховувати записи, щоб помітити, коли ви використовуєте слова-паразити. Також можна попросити когось із близьких людей допомогти вам.

Серйознішою проблемою україномовних людей є вживання російських слів-паразитів, таких як: "блін", "капєц", "вопшето", "тіпа", "кстаті", "карочє", "йолкі". Якщо ви не можете позбутися цих слів-паразитів, спробуйте хоча б замінити їх українськими відповідниками.

Для прикладу, замість "капєц" можна сказати "лишенько", "дідько", "трясця", "жах". Цими ж словами можна замінити вигук "блін". Або ж використати словосполучення "йолі-квасолі". Слово "блін" можна також замінити українськими відповідниками "до біса", "грець", "дідько", "трясця".

Слово-паразит "кстаті" спробуйте замінити відповідниками "до речі", "між іншим", "до того ж".

Слово "тіпа" в українській може звучати як "типу". Популяризатор української мови Андрій Шимановський радить такі відповідники: "як", "ніби", "наче", "подібно", "у вигляді".

"Карочє" в українській мові звучить як "словом". Слово "вопшєто" варто замінити на "узагалі/взагалі", чи "узагалі-то". А паразит "канєшно" можна замінити на "звісно", "аякже", "авжеж".

Звичайно, позбутися від слів-паразитів за один день неможливо. Але якщо ви будете наполегливі, то зможете поліпшити свою мову і говорити більш виразно і красиво.

Нагадаємо, на території України досить часто можна почути суміш українських і російських слів. Наприклад, "канєшно" або "понімаєш". За словами філолога, це є негативним явищем, яке потрібно якнайшвидше усунути з мови.

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