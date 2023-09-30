"Самий кращий когут, панімаєш?": доктор філології розповів чим відрізняється суржик від діалектизмів

Українці стараються позбутися російськомовних кальок у своїй мові, проте суржик залишається досить поширеним у різних регіонах країни. Серед розмовного мовлення часто можна почути слова, такі як "канєшно" та "понімаєш".

Суржик – це позанормативне поєднання елементів з різних мов. Про це розповідав колишній доктор філологічних наук Олександр Пономарів у своєму блозі для BBC Україна.

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На території України досить часто можна почути суміш українських і російських слів. Наприклад, "канєшно" або "понімаєш". За словами філолога, це є негативним явищем, яке потрібно якнайшвидше усунути з мови.

Замість "канєшно" правильно вживати "звісно", а не "понімаєш", а "розумієш".

Варто також враховувати вплив діалектів, які представляють собою територіальні відгалуження мови. Ці діалекти є складовою загальноукраїнської національної мови, тому їхнє використання в розмовному мовленні є відповідним.

Деякі приклади діалектів різних регіонів України:

Термін "трускавки" для позначення полуниці є характерним для галицького діалекту.

Вираз "бульба" для картоплі поширений у Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях.

У гуцульському діалекті для позначення півня використовується слово "когут".

Крім того, необхідно уникати вживання слів, які є прикладами неправильного суржику, таких як "луччий" (кращий), "каждий" (кожний), "умний" (розумний). Варто користуватися правильними варіантами, які звучать як "кращий" або "ліпший", "кожний" та "розумний".

Слова "всьо", "шо" представляють собою варіанти займенників "усе" або "все" та "що". А вживання "нє" є типовим прикладом суржику, і краще замінювати його на "ні".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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