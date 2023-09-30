"Самый лучший когут, понимаешь?": доктор филологии рассказал чем отличается суржик от диалектизмов

Украинцы стараются избавиться от русскоязычных калек своей речи, однако "суржик" остается довольно распространенным в различных регионах страны. Среди разговорного языка часто можно услышать слова, такие как "канєшно" и "понімаєш".

"Суржик" – это вненормативное сочетание элементов из разных языков. Об этом рассказывал бывший доктор филологических наук Александр Пономарев в своем блоге для ВВС Украина.

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На территории Украины довольно часто можно услышать смешение украинских и русских слов. Например, "канєшно" или "понімаєш". По мнению филолога, это является негативным явлением, которое нужно как можно скорее устранить из языка.

Вместо "канєшно" правильно употреблять "звісно", а не "понімаєш", а "розумієш".

Следует также учитывать влияние диалектов, которые представляют собой территориальные ветви языка. Эти диалекты являются составной частью украинского национального языка, поэтому их использование в разговорной речи является уместным.

Некоторые примеры диалектов различных регионов Украины:

Термин "трускавки" для обозначения земляники является характерным для галицкого диалекта.

Выражение "бульба" для картофеля распространено в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях.

В гуцульском диалекте для обозначения петуха используется слово "когут".

Кроме того, следует избегать употребления слов, которые являются примерами неправильного "суржика", таких как "луччий" (лучший), "каждий" (каждый), "умний" (умный). Следует использовать правильные варианты, такие как "кращий" или "ліпший", "кожний" и "розумний".

Слова "всьо", "шо" представляют собой варианты местоимений "усе" или "все" и "що". А употребление "нє" является типичным примером "суржика", и лучше заменять его на "ні".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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