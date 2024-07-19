Тихіше, ще тихіше: які генератори на українському ринку є найбільш безшумними

В умовах віялових відключень електрики генератори стали must-have для багатьох українців. Проте, встановлювати їх у квартирах категорично не можна, а ось у приватних будинках це цілком допустимо.

Видання "Факти" дослідило ринок та пропонує добірку тихих генераторів, що відповідають державним санітарним нормам: 40 дБА вдень і 30 дБА вночі.

Найкращими за рівнем шуму вважаються інверторні генератори. Їх рівень шуму становить 40-45 дБА, що порівнянно з гудінням холодильника.

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Ось декілька моделей тихих інверторних генераторів:

Kraft&Dele KD 683

Одноциліндровий 4-тактний двигун

Паливний бак 2,1 л (4 години роботи)

Вага 9,3 кг

Підходить для чутливої електроніки

Ціна: від 12 000 грн

Генератор PMI 2000

Generator PMI 2000

4-тактний двигун 2,3 к.с.

Паливний бак 4 л (4 години роботи)

Ціна: від 10 000 грн

ТАТА 1800I

Generator ТАТА 1800I

Рівень шуму 58 дБ

Потужність 1800 Вт

Час автономної роботи 6 годин

Ціна: від 13 000 грн

Бензиновий генератор MAXpeedingRODS MXR 3500

Generator MAXpeedingRODS MXR 3500

Максимальна потужність 4 кВт

Рівень шуму 58 дБ

Час автономної роботи 12 годин

Ціна: від 16 000 грн

Інверторний генератор TTG XYG2000I

Generator TTG XYG2000I

Рівень шуму 60 дБ

Час автономної роботи 7 годин

Вага 18,5 кг

USB-роз'єм для зарядки електроніки

Ціна: від 15 000 грн

APRO 2.0

Generator APRO 2.0

Рівень шуму 62 дБ

Паливний бак 4 л (6 годин роботи)

Ціна: від 11 000 грн

Бензиновий генератор Enersol EPG-4000ISE

Generator Enersol EPG4000ISE

Рівень шуму 64 дБ

Потужність 4 кВт

Час автономної роботи 8 годин

Ціна: від 17 000 грн

Важливо!

Перед купівлею генератора рекомендується ознайомитися з відгуками інших покупців.

Зверніть увагу на рівень шуму, потужність, час автономної роботи та інші характеристики, які важливі саме для вас.

Не забудьте про гарантію та сервісне обслуговування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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