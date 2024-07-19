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Соціум

Тихіше, ще тихіше: які генератори на українському ринку є найбільш безшумними

Ціхоцька Марія

Тихіше, ще тихіше: які генератори на українському ринку є найбільш безшумними
В умовах віялових відключень електрики генератори стали must-have для багатьох українців.

В умовах віялових відключень електрики генератори стали must-have для багатьох українців. Проте, встановлювати їх у квартирах категорично не можна, а ось у приватних будинках це цілком допустимо.

Видання "Факти" дослідило ринок та пропонує добірку тихих генераторів, що відповідають державним санітарним нормам: 40 дБА вдень і 30 дБА вночі.

Найкращими за рівнем шуму вважаються інверторні генератори. Їх рівень шуму становить 40-45 дБА, що порівнянно з гудінням холодильника.

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Ось декілька моделей тихих інверторних генераторів:

Kraft&Dele KD 683

  • Одноциліндровий 4-тактний двигун
  • Паливний бак 2,1 л (4 години роботи)
  • Вага 9,3 кг
  • Підходить для чутливої електроніки
  • Ціна: від 12 000 грн

Генератор PMI 2000

Generator PMI 2000

4-тактний двигун 2,3 к.с.

  • Паливний бак 4 л (4 години роботи)
  • Ціна: від 10 000 грн
  1. ТАТА 1800I

Generator ТАТА 1800I

  • Рівень шуму 58 дБ
  • Потужність 1800 Вт
  • Час автономної роботи 6 годин
  • Ціна: від 13 000 грн

Бензиновий генератор MAXpeedingRODS MXR 3500

Generator MAXpeedingRODS MXR 3500

  • Максимальна потужність 4 кВт
  • Рівень шуму 58 дБ
  • Час автономної роботи 12 годин
  • Ціна: від 16 000 грн

Інверторний генератор TTG XYG2000I

Generator TTG XYG2000I

  • Рівень шуму 60 дБ
  • Час автономної роботи 7 годин
  • Вага 18,5 кг
  • USB-роз'єм для зарядки електроніки
  • Ціна: від 15 000 грн

APRO 2.0

Generator APRO 2.0

  • Рівень шуму 62 дБ
  • Паливний бак 4 л (6 годин роботи)
  • Ціна: від 11 000 грн

Бензиновий генератор Enersol EPG-4000ISE

Generator Enersol EPG4000ISE

  • Рівень шуму 64 дБ
  • Потужність 4 кВт
  • Час автономної роботи 8 годин
  • Ціна: від 17 000 грн

Важливо!

  • Перед купівлею генератора рекомендується ознайомитися з відгуками інших покупців.
  • Зверніть увагу на рівень шуму, потужність, час автономної роботи та інші характеристики, які важливі саме для вас.
  • Не забудьте про гарантію та сервісне обслуговування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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Соціум