Тихіше, ще тихіше: які генератори на українському ринку є найбільш безшумними
В умовах віялових відключень електрики генератори стали must-have для багатьох українців. Проте, встановлювати їх у квартирах категорично не можна, а ось у приватних будинках це цілком допустимо.
Видання "Факти" дослідило ринок та пропонує добірку тихих генераторів, що відповідають державним санітарним нормам: 40 дБА вдень і 30 дБА вночі.
Найкращими за рівнем шуму вважаються інверторні генератори. Їх рівень шуму становить 40-45 дБА, що порівнянно з гудінням холодильника.
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Ось декілька моделей тихих інверторних генераторів:
Kraft&Dele KD 683
- Одноциліндровий 4-тактний двигун
- Паливний бак 2,1 л (4 години роботи)
- Вага 9,3 кг
- Підходить для чутливої електроніки
- Ціна: від 12 000 грн
Генератор PMI 2000
Generator PMI 2000
4-тактний двигун 2,3 к.с.
- Паливний бак 4 л (4 години роботи)
- Ціна: від 10 000 грн
- ТАТА 1800I
Generator ТАТА 1800I
- Рівень шуму 58 дБ
- Потужність 1800 Вт
- Час автономної роботи 6 годин
- Ціна: від 13 000 грн
Бензиновий генератор MAXpeedingRODS MXR 3500
Generator MAXpeedingRODS MXR 3500
- Максимальна потужність 4 кВт
- Рівень шуму 58 дБ
- Час автономної роботи 12 годин
- Ціна: від 16 000 грн
Інверторний генератор TTG XYG2000I
Generator TTG XYG2000I
- Рівень шуму 60 дБ
- Час автономної роботи 7 годин
- Вага 18,5 кг
- USB-роз'єм для зарядки електроніки
- Ціна: від 15 000 грн
APRO 2.0
Generator APRO 2.0
- Рівень шуму 62 дБ
- Паливний бак 4 л (6 годин роботи)
- Ціна: від 11 000 грн
Бензиновий генератор Enersol EPG-4000ISE
Generator Enersol EPG4000ISE
- Рівень шуму 64 дБ
- Потужність 4 кВт
- Час автономної роботи 8 годин
- Ціна: від 17 000 грн
Важливо!
- Перед купівлею генератора рекомендується ознайомитися з відгуками інших покупців.
- Зверніть увагу на рівень шуму, потужність, час автономної роботи та інші характеристики, які важливі саме для вас.
- Не забудьте про гарантію та сервісне обслуговування.
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