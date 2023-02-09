Лише 6 інгредієнтів: як швидко приготувати "ліниві" чебуреки на перекус
Ви любите чебуреки, але зазвичай на їх приготування необхідно витратити купу часу? Спробуйте "лінивий" рецепт, для нього не потрібно замішувати тісто і поратись на кухні до останньої краплі поту. Вам знадобиться лише 6 інгредієнтів та бажання перекусити чимось смачненьким. Цим рецептом поділилась фуд-блогерка albik.food.
Інгредієнти для "Лінивих" чебуреків:
- Курячий фарш – 300 г
- Вода – 50 мл
- Велика цибуля – 1/2
- Лаваш – 1 упаковка (краще одразу купити круглий)
- Яйце для змащування – 1 шт
- Спеції – за смаком
Переходимо до приготування
Покладіть фарш в глибоку ємність та додайте до нього воду.
Сюди ж покладіть сіль та спеції за смаком.
Мілко поріжте половину цибулини та додайте до фаршу. Все гарно перемішайте.
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Візьміть круглий лаваш або виріжте з прямокутного лаваша коло за допомогою тарілки.
На половину кола з лавашу викладіть підготовлений фарш, трохи відступаючи від країв.
Промажте краї трохи взбитим яйцем і склейте їх між собою, щоб створити форму чебурека.
Викладіть чебуреки на деко. Зверху лаваш також помажте яйцем, щоб утворилась рум’яна скоринка. За бажанням можете додати кунжут.
Помістіть чебуреки в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20-25 хвилин.
Насолоджуйтесь чебуреками, поки вони ще гаряченькі.
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