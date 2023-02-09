Лише 6 інгредієнтів: як швидко приготувати "ліниві" чебуреки на перекус

Ви любите чебуреки, але зазвичай на їх приготування необхідно витратити купу часу? Спробуйте "лінивий" рецепт, для нього не потрібно замішувати тісто і поратись на кухні до останньої краплі поту. Вам знадобиться лише 6 інгредієнтів та бажання перекусити чимось смачненьким. Цим рецептом поділилась фуд-блогерка albik.food.

Інгредієнти для "Лінивих" чебуреків:

Курячий фарш – 300 г

Вода – 50 мл

Велика цибуля – 1/2

Лаваш – 1 упаковка (краще одразу купити круглий)

Яйце для змащування – 1 шт

Спеції – за смаком

Переходимо до приготування

Покладіть фарш в глибоку ємність та додайте до нього воду.

Сюди ж покладіть сіль та спеції за смаком.

Мілко поріжте половину цибулини та додайте до фаршу. Все гарно перемішайте.

Змішайте всі інгредієнти

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Візьміть круглий лаваш або виріжте з прямокутного лаваша коло за допомогою тарілки.

На половину кола з лавашу викладіть підготовлений фарш, трохи відступаючи від країв.

Промажте краї трохи взбитим яйцем і склейте їх між собою, щоб створити форму чебурека.

Змажте краї яйцем

Викладіть чебуреки на деко. Зверху лаваш також помажте яйцем, щоб утворилась рум’яна скоринка. За бажанням можете додати кунжут.

Змажте чебуреки яйцем

Помістіть чебуреки в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20-25 хвилин.

Насолоджуйтесь чебуреками, поки вони ще гаряченькі.

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