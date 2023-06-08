Тонізуючий та освіжаючий напій: Як приготувати каву зі згущенкою та льодом

Літній сезон вже наступив, а разом з ним настала пора для прохолодних напоїв. Якщо ви любите каву, то ми маємо для вас простий і швидкий рецепт, який допоможе вам насолодитися смачним холодним кавовим напоєм зі згущеним молоком та льодом. Цей рецепт був поділений авторами кулінарного Instagram-блогу Kaoutar, і ми раді поділитися ним з вами.

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Інгредієнти:

1 чайна ложка розчинної кави;

згущене молоко;

4 столові ложки теплого молока;

кубики льоду;

холодне молоко.

Візьміть склянку та налийте в неї розчинну каву. Додайте трохи згущеного молока до кави в склянці. Потім влийте 4 столові ложки теплого молока. За допомогою спеціального міксера збийте усі інгредієнти, щоб утворилася піна. Додайте кілька кубиків льоду до склянки. Залійте холодним молоком до країв склянки. Перед вживанням напою обов'язково перемішайте його за допомогою коктейльної трубочки.

Тепер ваш освіжаючий холодний кавовий напій зі згущеним молоком та льодом готовий до насолоди! Ви можете насолоджуватися ним власноруч приготованим улюбленим напоєм в будь-який час дня.

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