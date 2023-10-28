Топ-3 моделі кросівок, які будуть на піку моди восени-2023

Кросівки стали незамінним взуттям для модниць. З ними можна легко створювати стильні осінні образи.

Про це пише Радіотрек.

Які ж кросівки обрати, щоб бути в тренді?

Adidas Samba

Ці комфортні та зручні кросівки завжди у гардеробі модниці. Вони лідирують у повсякденних образах та стали обов'язковою складовою стилю кожної жінки. Інфлюенсери вдало поєднували їх з мішковатими джинсами, штанними костюмами, сорочками, блузками, а також джинсовими та атласними спідницями.

New Balance 550

Ці кросівки підкорили серця модниць минулого року і залишаються актуальними у 2023 році. Вони ідеально поєднуються зі спадаючими джинсами та гармонійно вписуються в образи з тренчами, світшотами та оверсайз куртками.

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Adidas Campus 00s

Взуття, яке колись було культовим у 1990-х роках, повертається цього сезону. Вони нагадують Adidas Samba, ідеально підходячи для повсякденного носіння та вуличного стилю, додаючи вашому образу свіжий шарм.

Зелений та чорний кольори найкраще виглядають у цих кросівках, і вони чудово поєднуються з бомберами та стьобаними куртками.

Нагадаємо, ми вже писали в яких пальтах ви будете виглядати дорого.

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