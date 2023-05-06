Топ-3 неймовірних знахідок, які змінили історію: Теракотова армія і сувої Мертвого моря

Зазвичай вагомі відкриття роблять науковці, але деколи на унікальні артефакти натрапляють пересічні люди, іноді навіть не до кінця розуміючи, що потрапило до їх рук. Ми зібрали для вас найвражаючі історії випадково знайдених предметів, які мали великий вплив на історію.

Фермери натрапили на Теракотову армію

Теракотова армія – це велика колекція теракотових скульптур у натуральну величину. Вона зображає військо першого імператора Китаю Цинь Шихуанді, який був одержимий ідеєю безсмертя. Теракотова армія була створена більше 2 000 років в часи династії Цинь (221-206 рр. до н. е.). Фігури воїнів були поховані разом з імператором Цінь. Армія призначалась для захисту імператора у потойбічному світі.

У 1974 році китайські фермери, Ян Чжифа, його брати та їхній сусід Ван Пучжі, під час викопування колодязя недалеко від міста Сіань у китайській провінції Шеньсі знайшли яму, у якій були теракотові фрагменти. Досі багато ділянок поховання ще не викопані, а комплекс, за припущеннями, займає площу 22 000 квадратних метрів.

Розетський камінь могли використати для ремонту

Розетський камінь представляє з себе велику чорну гранітну плиту розміром близько 0,9 м заввишки і 0,6 м завширшки. На ній викарбувано указ, який був виданий царем Птоломеєм V у Мемфісі в 196 році до н. е.

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Цікавим є те, що указ був написаний єгипетськими ієрогліфами, демотичним письмом та давньогрецькою мовою. Таким чином Розетський камінь міг допомогти вченим у розшифруванні давньоєгипетських ієрогліфів.

15 липня 1799 року лейтенант французької армії П'єр-Франсуа Бушар помітив дивний вкритий розписами камінь, яким збиралися поремонтувати стіну під час ремонту старого форту поблизу міста Розетта (нині Рашид) у дельті Нілу. Після поразки Франції у 1801 році, Розетський камінь перейшов у власність Британії.

Пастух знайшов сувої Мертвого моря

Сувої Мертвого моря – це колекція єврейських текстів, які знайшли у період між 1947 і 1956 роками в одинадцяти печерах, які розташовувались на Західному березі річки Йордан біля Мертвого моря. На сувоях написані найдавніші копії Біблії на івриті та інші важливі єврейські тексти. Сувої Мертвого моря є одним з найважливіших археологічних відкриттів 20-го століття.

Сувої знайшов пастух, випасаючий отару біля печер. З надією вигнати з печери тварину, яка заблукала, він кинув туди камінь та почув звук розбитого глиняного посуду. Оглянувши печеру пастух натрапив на глечики, всередині яких знаходились сувої. Він продав їх місцевому антиквару, який перепродав артефакти вченим.

Археологи продовжили дослідження печер та виявили тисячі фрагментів сувоїв та інших древніх речей, які допомогли дізнатись більше про життя і культуру євреїв у період Другого Храму (бл. 530 р. до н. е. — 70 р. н. е.).

Нагадаємо, у Франції виявили поселення зі стародавніми артефактами.

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