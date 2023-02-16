Топ-6 акторів, яких вигнали зі знімального майданчика до завершення зйомок

Ми щодня чуємо і бачимо купу фільмів та серіалів. І часом навіть не задумуємось про те, як проходив знімальний процес і через що треба було пройти режисерам та акторам задля гарної картинки та якісного сюжету. Деякі актори вели себе жахливо та навіть неконтрольовано або йшли наперекір знімальній групі, тому їх довелося вигнати зі стрічки. Сьогодні ми розповімо про 6 цікавих випадків, коли відомим акторами довелося покинути майданчик до завершення зйомок.

Шеннен Догерті

Шеннен Догерті

Актриса, яку можна назвати головним болем кіномитців. Спочатку Шеннен звільнили зі зйомок "Беверлі-Хіллз 90210" із-за частих конфліктів зі знімальною групою і кардинальної зміни іміджу, не узгодженої з режисером.

Потім від неї позбулися і творці "Зачарованих". На знімальному майданчику цього серіалу Догерті виводила з себе оточуючих нескінченними конфліктами зі своєю колегою Аліссою Мілано.

Джеймі Вейлетт

Джеймі Вейлетт

Вейлетт – виконавець ролі Вінсента Крэбба в 6 фільмах про Гаррі Поттера. Але знятися в "Дарах смерті" акторові не судилося.

У 2009 році він був заарештований за звинуваченням у зберіганні наркотиків, а чекати на його звільнення ніхто не став.

Читайте також: 8 кіноакторів, які померли на знімальному майданчику

Меган Фокс

Меган Фокс

У Меган Фокс непростий характер, але режисер фільму "Трансформери" Майкл Бей довго закривав очі на витівки актриси.

Останньою краплею стало те, що Меган в одному з інтерв'ю назвала роботу з Беєм сущим пеклом і на довершення порівняла кінотворця з Гітлером. В результаті 3-ю частину фільму знімали без Фокс.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Спочатку саме Сталлоне повинен був виконати головну роль у фільмі "Поліцейський з Беверлі-Хіллз". Однак актор намагався переробити сценарій фільму, заявивши, що в ньому занадто багато комедії і мало дії.

Терпіти цього творці фільму не стали і просто замінили актора Едді Мерфі. І не прогадали, адже саме його імпровізації зробили з картини справжній комедійний шедевр.

Райан Гослінг

Райан Гослінг

Райан Гослінг повинен був виконати роль батька головної героїні у фільмі "Милі кістки". Однак погляди актора і режисера на те, як повинен виглядати персонаж, кардинально не збіглися.

Гослінг вважав, що батько повинен бути повненьким, тому, не порадившись з режисером Пітером Джексоном, набрав 20 кг ваги. Джексон був упевнений, що батько загиблої дівчини не може бути міцної статури, і замінив актора.

Чарлі Шин

Чарлі Шин

Чарлі Шин ніколи не балував творців серіалу "Дві з половиною людини" зразковою поведінкою. Але звільнили актора тільки після того, як він дозволив собі кілька невтішних висловлювань про режисера серіалу Чака Лоррі. У підсумку персонажа Шина усунули і замінили новим, якого виконав Ештон Кутчер.

Нагадаємо, якщо у фільмі потрібно виконання небезпечних елементів під час зйомок, замість акторів у кадрі з'являються каскадери. Проте деякі зірки відмовляються від послуг каскадерів, воліючи робити небезпечні трюки самостійно.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!