Топ-6 актеров, которых выгнали со съемочной площадки до завершения съемок

Мы каждый день слышим и видим кучу фильмов и сериалов. И порой даже не задумываемся о том, как проходил съемочный процесс и через что нужно было пройти режиссерам и актерам для хорошей картинки и качественного сюжета. Некоторые актеры вели себя ужасно и даже неконтролируемо или шли наперекор съемочной группе, поэтому их пришлось выгнать из фильма. Сегодня мы расскажем о 6 интересных случаях, когда известным актерам пришлось покинуть площадку до завершения съемок.

Шеннен Догерти

Актриса, которую можно назвать головной болью кинохудожников. Сначала Шеннен уволили со съемок "Беверли-Хиллз 90210" из-за частых конфликтов со съемочной группой и кардинального изменения имиджа, не согласованного с режиссером.

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Затем от нее избавились и создатели "Очарованных". На съемочной площадке этого сериала Догерти выводила из себя окружающих нескончаемыми конфликтами со своей коллегой Алиссой Милано.

Джейми Уэйлетт

Уэйлетт – исполнитель роли Винсента Крэбба в 6 фильмах о Гарри Поттере. Но сняться в "Дарах смерти" актеру не суждено.

В 2009 году он был арестован по обвинению в хранении наркотиков, а ждать его увольнения никто не стал.

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Меган Фокс

У Меган Фокс непростой характер, но режиссер фильма "Трансформеры" Майкл Бэй долго закрывал глаза на проделки актрисы.

Последней каплей стало то, что Меган в одном из интервью назвала работу с Бэем сущим адом и в довершение сравнила кинотворца с Гитлером. В результате 3-ю часть фильма снимали без Фокса.

Сильвестр Сталлоне

Первоначально именно Сталлоне должен был исполнить главную роль в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз". Однако актер пытался переработать сценарий фильма, заявив, что в нем слишком много комедии и мало действия.

Терпеть этого создателя фильма не стали и просто заменили актера Эдди Мерфи. И не прогадали, ведь именно его импровизации сделали из картины настоящий комедийный шедевр.

Райан Гослинг

Райан Гослинг должен был исполнить роль отца главной героини в фильме "Милые кости". Однако взгляды актера и режиссера на то, как должен выглядеть персонаж, кардинально не совпали.

Гослинг считал, что отец должен быть полным, поэтому, не посоветовавшись с режиссером Питером Джексоном, набрал 20 кг веса. Джексон был уверен, что отец погибшей девушки не может быть крепкого телосложения, и заменил актера.

Чарли Шин

Чарли Шин никогда не баловал создателей сериала "Два с половиной человека" образцовым поведением. Но уволили актера только после того, как он позволил себе несколько нелестных высказываний о режиссере сериала Чака Лорри. В итоге персонажа Шина устранили и заменили новым, которого исполнил Эштон Кутчер.

Напомним, если в фильме требуется выполнение опасных элементов при съемках, вместо актеров в кадре появляются каскадеры. Однако некоторые звезды отказываются от услуг каскадеров, предпочитая делать опасные трюки самостоятельно.

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