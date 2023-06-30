Топ-7 небезпечних рослин, які можуть неочікувано з’явитись у вашому саду: несуть загрозу здоров‘ю та життю

Деколи ви можете помічати, що у вашому саду з’явились невідомі рослини. Від них варто позбуватися, адже вони можуть бути отруйними. Ми розповімо вам про 7 найнебезпечніших рослин, які згубно впливають на здоров’я та навіть можуть вбити.

Гігантський борщівник

Ця рослина виростає до трьох метрів у висоту. В неї товсті та щетинисті стебла, а білі квіти зібрані в пучки. Сік гігантського борщівника фототоксичний. Якщо ви його торкнетесь і сік потрапить під сонячне світло, шкіра може захворіти на фітофотодерматит – на ній з’являться величезні болючі пухирі

Аконіт

Усі частини аконіта дуже отруйні, включаючи квіти. При важкому отруєнні з’являється серцева аритмія, параліч серця та проблеми з диханням. Симптомами отруєння є блювота, запаморочення та діарея. Навіть дотик до рослини може викликати проблеми з диханням і серцем.

Папоротник звичайний

При його пошкодженні, листя виробляє ціаністий водень. Крім того, у ньому містяться канцерогени, які при поїданні викликають рак стравоходу та шлунка.

Кропива

Доторк до стебел викликає сильний біль, свербіж, почервоніння, маленькі пухирі та оніміння.

Англійський плющ

Доторк до плюща викликає набряк і задишку, а потрапляння соку на шкіру – дерматит, сверблячку та висипання.

Читайте також: Притягує негатив: чому не можна вирощувати фіалки вдома

Лабурнум

Усі його частини лабурнуму надзвичайно отруйні. Якшо його з’їсти, може з’явитись нудота і блювота, а у великих дозах він призводить до смерті.

Блекота чорна

Усі частини рослини є дуже токсичними та подразнюють шкіру. Її вживання блекоти може призвести до летального випадку.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна ставити грошове дерево у спальні

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!