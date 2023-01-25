Топ-8 фільмів про відомих людей, які змінили світ

Вже всім відомі "Рокетмен" і "Богемна рапсодія" повернули до життя жанр байопиків – біографічних фільмів про життя відомих людей, які залишили свій безцінний слід в історії. Стрічки допомагають дізнатися про складні долі і неординарних особистостей, які змогли вплинути на світ. Біографічний жанр – один із найпопулярніших серед режисерів. Це не дивно, адже реальне життя видатних особистостей – чудова нагода показати глядачам, чим жив, надихався і творив той чи інший персонаж в історії.

Ми зібрали добірку фільмів, за основу яких було взято біографічні історії знаменитих людей. Зануртеся в ці історії і, можливо, вони надихнуть вас змінити світ або розпочати справу, про яку давно мріяли.

Теорія всього (2014)

Теорія всього (2014)

Юний Стівен Хокінг стоїть на порозі найбільших відкриттів в області астрофізики, він тільки-но розпочав писати свою докторську дисертацію. Життя молодого вченого руйнує діагноз, згідно з яким Стівену залишилося жити не більше двох років. Джейн Вайлд, закохана в Стівена, не тільки допомагає йому прийняти удар, але і вселяє в нього надію на те, що все подальше життя вони проживуть максимально повноцінно. Життя подружжя Хокінг – це доказ того, що любов допомагає подолати будь-які перешкоди.

Фріда (2002)

Фріда (2002)

Фільм розкаже історію знаменитої Фріди Кало. Вона вийшла заміж за Дієго Ріверу, відомого художника, який підкорив світ. Та поки прихильники були в захваті від нього, Фріда переживала непростий етап. Роман з Левом Троцьким, суперечлива та провокативна ніч з жінкою, прагнення показати усім свій талант та не боятись змінити все у житті – цей фільм зможе здивувати.

Соціальна мережа (2010)

В центрі сюжету – класична американська історія успіху в сучасному варіанті, заснована на реальних подіях 2004 року, коли група студентів запустила сайт FaceBook, який викликав в Інтернеті ланцюгову реакцію відвідувань. Генератором великого бізнесу, який починався як жарт, був 19-річний студент Марк Цукерберг, який невдовзі став самим молодим мільярдером в світі.

Соціальна мережа (2010)

Насправді ж, Марк просто посварився зі своєю дівчиною, заліз на університетський сайт, написав в ньому, як на паркані: "Еріка Олбрайт – с**а" – і запропонував усім бажаючим вибрати найкрутішу з числа студенток шляхом голосування. Число візитів на сторінку за лічені дні досягло десятків тисяч. Гарвардська мережа впала, Марку погрожують відрахуванням, а він в цей момент вигадує як кардинально збільшити можливості, що надаються користувачам Мережі.

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Коко до Шанель (2009)

Габріель Бонер Шанель провела чимало часу в притулку, а її оточення представляло собою солянку з продажних дівиць і маргіналів. З віком вона здобула досить знань про правила поведінки серед них і розуміла, що потрібно вибиратися звідси.

Коко до Шанель (2009)

Працюючи швачкою і виступаючи на сцені в компанії сестри, Габріель, прозвана Коко, намагалася знайти шляхи до вищого світу. Таку можливість дівчині подарували відносини з Бароном Бальзаном. Світські раути і наряди знатних дам муляли героїні очі, пробуджуючи бажання "перекроїти цей світ". Вона почала зі створення жіночих капелюшків і продовжила експериментами з аксесуарами і внесенням нових елементів в жіночий гардероб.

Роман з англійським бізнесменом Артуром Кепленом додав перчинки, але ускладнив життя Коко. Вона блищала в майстернях і за швейною машинкою, йшла проти безлічі підвалин, переживаючи злети і падіння, але ніколи не зраджуючи собі.

Гра в імітацію (2014)

У 1941 році Британія, як і всі протиборчі Гітлеру країни, стикається з серйозною проблемою: секретний німецький код Енігма не піддається розшифровці, дозволяючи фашистам безперешкодно передавати важливі відомості.Все змінилося, коли в руки військових потрапила Неушкоджена машина Енігма, що дало додатковий стимул і необхідні дані для початку поетапної роботи над її зломом.

Гра в імітацію (2014)

Видатний математик Алан Тюрінг був запрошений в якості лідера групи, що займається даною проблемою. Керуючись особистими методами, він підібрав людей, що підходять для вирішення секретного та складного завдання. В процесі роботи команда стикалася з безліччю перешкод, як технічного та інтелектуального, так і бюрократичного характеру. Тюрінг зривався, опускав руки, але знову повертався до головоломки, рішення якої суттєво скоротило тривалість війни і врятувало неймовірне число людських життів.

Джобс: Імперія спокуси (2013)

Джобс: Імперія спокуси (2013)

Симпатична біографічна драма про людину, чий характер та воля до успіху кардинально змінили сучасний світ. Програмні продукти та пристрої, придумані цією людиною, наповнюють наше життя. Без техніки з логотипом у вигляді надкушеного яблука складно уявити собі сучасний світ. Однак ще двадцять п’ять років тому доля однієї з найвідоміших в світі компаній висіла на волосині. Рятівником корпорації Appleстав її засновник – Стівен Джобс. Його історія: від коледжу до президента відомої комп'ютерної корпорації, від перших угод в півсотні доларів до мільярдного статку, від приятельських посиденьок в батьківському гаражі до повного самотності в своєму ультрасучасному офісі - викладена в цьому фільмі.

Авіатор (2004)

Авіатор (2004)

Відмінна, масштабна, яскрава кіноепопея від Мартіна Скорсезе із неперевершеним Леонардо ДіКапріо, розказана в улюбленому жанрі класика – історичної біографії. У центрі сюжету – історія геніального інженера та підприємця Говарда Хьюза, який досяг успіху, здається, у всіх професійних сферах за які брався. Після смерті батька Говарду дістаються більша частина акцій компанії Hughes Tool Co. Син техаського винахідника бурової машини, перетворює невелику фабрику на фантастичне, гігантське, вируюче життям прибуткове підприємство. Гроші не дають йому спокою, а душа його жадає більшого.

Залишаючи Неверленд (2019)

Майкл Джексон – король поп-музики, кумир мільйонів людей та одна з найскандальніших зірок за всю історію естради. Навіть після його смерті ходили чутки, що легендарний співак живий і просто вирішив провести решту років далеко від світу, шанувальників та журналістів. Більш достовірними та підтвердженими є звинувачення у педофілії, які супроводжували Майкла практично все життя.

Залишаючи Неверленд (2019)

Двоє чоловіків, які тісно спілкувалися з зіркою в дитинстві, звинувачували його в сексуальних домаганнях. Вони стверджували, що співак підносив приставання як подорож у неймовірну країну, і жертви, які нічого не підозрюють, вірили ідолу. Щоправда, після повернення з Неверленда вони зрозуміли, що зазнали банального насильства.

Нагадаємо, UAportal зробив підбірку з 10 надихаючих фільмів за версією Rotten Tomatoes, які додадуть мотивації вашому життю.

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