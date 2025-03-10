Трамп оголосив, що Вашингтон 'майже' відновив обмін розвідувальними даними з Україною

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон майже відновив обмін розвідувальною інформацією з Україною. Він також висловив сподівання на успішний результат майбутніх переговорів з українською стороною, які мають відбутися в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Reuters. Під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One 9 березня Трамп заявив, що Сполучені Штати перебувають на фінальному етапі щодо припинення "паузи" в обміні розвідувальними даними з Києвом.

"Ми майже це зробили," — відповів він на запитання, чи розглядає можливість відновлення передачі розвідданих Україні.

Раніше директор ЦРУ Джон Реткліфф пояснив, що США призупинили співпрацю в сфері обміну розвідувальною інформацією з Україною. За його словами, це було зроблено як засіб впливу на президента Володимира Зеленського з метою залучити його до мирних переговорів з Росією.

Крім того, Трамп заявив, що очікує на позитивні зрушення під час майбутньої зустрічі між делегаціями США та України в Саудівській Аравії, запланованої на 11 березня. За його словами, на порядку денному стоятиме питання про готовність України піти на певні поступки на користь Росії, щоб сприяти припиненню війни.

Читайте також: У Трампа назвали умову поновлення переговорів із Зеленським

"Думаю, цього тижня ми побачимо серйозний прогрес," — зазначив він.

Також під час переговорів планують обговорити угоду щодо видобутку корисних копалин. У рамках цієї домовленості США можуть отримати доступ до рідкісноземельних ресурсів, які має Україна.

"Вони погодяться на цю угоду з видобутку мінералів, але я хочу, щоб вони справді прагнули миру… Цього бажання вони поки не проявили в достатній мірі," — додав Трамп.

Нагадаємо, Трамп запропонує Конгресу план припинення війни в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!