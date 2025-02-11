Трамп прокоментував питання надання США доступу до надр України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "в принципі погодилася" надати Сполученим Штатам доступ до видобутку цінних мінералів на своїй території в обмін на військову допомогу. Він наголосив, що очікує на реалізацію такої домовленості незалежно від подальшого розвитку війни та можливих переговорів.

Трамп зазначив, що Україна погодилася надати США можливість видобувати рідкоземельні мінерали в обмін на підтримку. Він підкреслив, що ця угода його особливо цікавить. Про це пише The New York Post.

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За його словами, він висунув вимогу отримати еквівалент 500 мільярдів доларів у вигляді доступу до рідкоземельних мінералів, і Україна погодилася. Трамп наголосив, що українська земля має надзвичайну цінність через наявність рідкоземельних мінералів, нафти та газу, і підкреслив, що хоче гарантій під американські фінансові вкладення, адже США витрачають на підтримку України сотні мільярдів доларів.

Він також заявив, що майбутнє України залишається невизначеним — вона може домовитися з Росією або не домовитися, залишитися незалежною чи перейти під контроль РФ. Проте, незалежно від цього, американські інвестиції вже зроблені, і Трамп хоче їх повернути.

Президент США також висловив думку, що подальша безоплатна допомога Україні є "безглуздою".

Нагадаємо, Трамп заявив, що Путін війною в Україні руйнує Росію.

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