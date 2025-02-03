Трамп веде переговори з Україною та РФ: подробиці

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація веде переговори з Україною, Росією та іншими сторонами. Виступаючи перед журналістами пізно ввечері 2 лютого, він зазначив, що обговорення тривають і заплановані нові зустрічі та розмови.

За словами Трампа, переговори проходять конструктивно. Про це передає RFE/RL.

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Раніше того ж дня спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог наголосив, що для досягнення мирного врегулювання обидві сторони повинні піти на поступки. Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський уже продемонстрував готовність до пом’якшення своєї позиції щодо територіальних питань, і те саме доведеться зробити Володимиру Путіну.

Келлог також підкреслив, що дискусії продовжуватимуться й, ймовірно, активізуються найближчим часом, що, за його словами, має бути вигідним для всіх учасників переговорного процесу.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Путін війною в Україні руйнує Росію.

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