Транзит Венери у Рибах принесе успіх чотирьом знакам зодіаку

27 січня Венера переходить у знак Риб і буде залишатися там до 20 лютого, щедро даруючи багатьом знакам позитивний і мрійливий настрій. Планета принесе натхнення, психологічний спокій і схильність розслаблятися і насолоджуватися унікальними моментами свого життя.

Крім того, цей перехід також принесе користь романам та фінансам. Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, яким пощастить у цей період.

Риби

Венера у вашому знаку допомагає вам бачити позитивну сторону речей, однак ви можете бути в розгубленості більшу частину часу, мріяти і створювати різні красиві сценарії у своїй голові. Якщо ви зміните зовнішність, то побачите, як ви привернете увагу.

Ви будете зачаровувати, спокушати своїм унікальним стилем, тож у вашому любовному житті можливо все. Якщо ви вже перебуваєте у стосунках, це період, коли різні проблеми, які могли існувати, зникнуть з першого плану, тоді як ви отримаєте багато любові та тепла від свого партнера.

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Водолій

Увійшовши у ваш 2-й будинок, Венера докладе руку, щоб блага прийшли до вас. Але не чекайте нічого з ефектом "вау". Подарунки, якась сума коштів, яка на час зніме стрес тощо. З іншого боку, можливо, ви укладете вигідну угоду або будете шукати (і знаходити) альтернативні способи збільшити свій дохід.

Ви також станете більш емоційними, жадібними та психотичними, ви почнете більше "дивитися" на те, що відчуваєте, і залежно від того, яка людина вас більше торкається, ось куди ви підете. Але ви, безумовно, отримаєте унікальний досвід, який дуже підбадьорює.

Лев

Венера у вашому 8-му домі принесе лише користь, якщо ви дозволите себе затягнути в її води. Ви повинні слідувати своїй інтуїції та робити те, що вам підказує інтуїція, навіть якщо реальність виглядає інакше.

Кохання не за горами, а також невелике фінансове оздоровлення, яке допоможе вам позбутися деяких тягарів минулого. Гроші прийдуть до вас нізвідки, як кредит, спонсорство, навіть "глухий" спадок чи врегулювати питання з банками та податковими органами.

Скорпіон

З Венерою у вашому 5-му будинку починається період, коли покращення вашого любовного життя буде тим, що вас цікавить більше за все. Знайти когось в цей час здається цілком можливим, оскільки ви не станете вечірником, але у вас будуть вечірні прогулянки.

У вас є сексуальність і чарівність зараз, але вони збільшаться. Ніби зачаровані, різні люди будуть налітати на вас, намагаючись заволодіти вашим серцем. Якщо ви перебуваєте у стосунках, ви розділите унікальні моменти кохання, товариства та романтики зі своїм партнером.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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