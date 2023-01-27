Транзит Венеры в Рыбах принесет успех четырем знакам зодиака

27 января Венера переходит в знак Рыб и будет оставаться там до 20 февраля, щедро даря многим знакам положительное и мечтательное настроение. Планета принесет вдохновение, психологическое спокойствие и склонность расслабляться и наслаждаться уникальными моментами своей жизни.

Кроме того, этот переход также принесет пользу романам и финансам. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым повезет в этот период.

Рыбы

Венера в вашем знаке помогает вам видеть положительную сторону вещей, однако вы можете быть в растерянности большую часть времени, мечтать и создавать разные красивые сценарии в своей голове. Если вы измените внешность, то увидите, как вы привлечете внимание.

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Вы будете очаровывать, соблазнять своим уникальным стилем, так что в вашей любовной жизни возможно все. Если вы уже находитесь в отношениях, это период, когда различные проблемы, которые могли бы существовать, исчезнут с первого плана, тогда как вы получите много любви и тепла от своего партнера.

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Водолей

Войдя в ваш 2-й дом, Венера приложит руку, чтобы блага пришли к вам. Но не ждите ничего с эффектом "вау". Подарки, какая-то сумма средств, которая на время снимет стресс и т.д. С другой стороны, возможно, вы заключите выгодное соглашение или будете искать (и находить) альтернативные способы увеличить свой доход.

Вы также станете более эмоциональными, жадными и психотическими, вы начнете больше "смотреть" на то, что чувствуете, и в зависимости от того, какой человек вас больше касается, вот куда вы отправитесь. Но вы, безусловно, получите уникальный опыт, очень ободряющий.

Лев

Венера в вашем 8-м доме принесет только пользу, если вы позволите себя затащить в нее воды. Вы должны следовать своей интуиции и делать то, что вам подсказывает интуиция даже если реальность выглядит иначе.

Любовь не за горами, а также небольшое финансовое оздоровление, которое поможет вам избавиться от некоторых тяжестей прошлого. Деньги придут к вам ниоткуда, как кредит, спонсорство, даже "глухое" наследство или урегулировать вопросы с банками и налоговыми органами.

Скорпион

С Венерой в вашем 5-м доме начинается период, когда улучшение вашей любовной жизни будет тем, что вас интересует больше всего. Найти кого-нибудь в это время кажется вполне возможным, поскольку вы не станете вечерником, но у вас будут вечерние прогулки.

У вас есть сексуальность и очарование сейчас, но они увеличатся. Как будто очарованные, разные люди будут налетать на вас, пытаясь завладеть вашим сердцем. Если вы в отношениях, вы разделите уникальные моменты любви, общества и романтики со своим партнером.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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