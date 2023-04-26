Триденна магнітна буря вже накрила Землю: яка небезпека для українців
26 квітня розпочала найпотужніша магнітна буря з весь місяць. Це спричинено прониканням в заряджену атмосферу Землі корональних мас Сонця.
Вчені переконують, що потужна геомагнітна буря може бути небезпечна не тільки для електроприладів та виходу з ладу електростанцій, але й для літаків та космічних кораблів. У такий період люди також скаржаться на погіршення самопочуття.
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За даними Meteoagent, магнітна буря потужністю в 6 балів триватиме від 26 квітня по 28 квітня включно. Наступні два дні виявляться досить спокійними, а спалахи попередньо фіксують у 2 бали. Тобто рівень небезпеки – низький.
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В час магнітних бур треба бути особливо обережними та турбуватися про свій стан здоров'я. Здебільшого люди скаржаться на головний біль, запаморочення та слабкість, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, сонливість чи безсоння.
Щоб краще почуватися в небезпечні дні, дотримуйтеся простих правил:
- Пийте більше води та трав'яних чаїв. Відмовтеся від кави, алкоголю, кальяну та цигарок.
- Їжте здорову їжу, фрукти, овочі та зелень. Уникайте гострої, жирної та смаженої їжі.
- Надавайте перевагу прогулянкам на свіжому повітрі, в міру збільште фізичну активність.
- Не нервуйте та уникайте скандалів, конфліктів. Потурбуйтеся про своє психічне здоров'я, не перенапружуйтеся.
- Дотримуйтеся режимів сну/підйомів.
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Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.
Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.
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