Трилапий ведмідь Штатив у США заліз у будинок і напився коктейлів (відео)

У США трилапий ведмідь на прізвисько Штатив забрався до приватного будинку та на веранді знайшов холодильник в якому було кілька алкогольних коктейлів. Він напився їх та втік.

Як повідомляє New York Post, інцидент стався в Лейк-Мері 3 вересня. Камери відеоспостереження зняли, як він підійшов до будівлі. У цей час вдома був лише 13-річний Джозеф Дігліо, який дивився телевізор.

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Першим появу ведмедя помітив пес на прізвисько Бруно та почав гавкати. Хлопчик спустився подивитися, що сталося і помітив ведмедя. Джозеф Дігліо взяв мобільний та почав знімати ведмедя на камеру.

"У нашому патіо справжнісінький ведмідь. Боже, я ніколи не бачив ведмедів так близько", – прокоментував він зустріч зі Штативом.

З'ясувалося, що ведмідь вже вдруге навідався до будинку сімейства Дігліо.

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