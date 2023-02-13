Трьом знакам зодіаку щаститиме весь 2023 рік: усі їхні бажання здійсняться

Життя посміхається тоді, коли ви цього найменше очікуєте. У 2023 році Юпітер перебуватиме в Овні та проходитиме через знак Тельця, починаючи з травня.

Удача і процвітання будуть у трьох знаків зодіаку під рукою. Якщо ви один із них, всесвіт кличе вас, він має для вас багатообіцяючі речі

Телець

Телець побачить себе господарем за своїм вибором без будь-якого впливу Всесвіту, який пропонує йому зв’язку ключів від усіх дверей, які раніше були закриті. Потрібно лише окреслити свій периметр щастя. Від нього залежить проявити завзяття, впевненість, рішучість і, перш за все, твердість у тому, чого він хоче.

Телець усуне всі психологічні бар'єри, які могли б завадити йому скористатися можливостями року. Кохання прийде, коли воно перетне його територію миру. Подібно до його кар'єри, Всесвіт просить Тельця вийти з оболонки страху та сумнівів. Настав час повірити у свій потенціал і, перш за все, не втрачати шанс.

Козеріг

Рік починається з нотки солодкості, яку Козеріг може особливо цінувати. Це буде можливість перезимувати в спокої, комфорті та солодких відчуттях. Романтичний початок, у якому самотність є радше порадою. У любові, якщо ви самотні, ви зустрінете сусіда, хорошого, щоб розтопити ваше серце.

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Подорожі та відпочинок дадуть вам гарну перспективу, щоб ухвалити законне рішення про свою кар’єру. Впевненість змусить вас вийти за межі ваших можливостей і вибрати найкраще.

Рак

Рак наважиться на те, чого раніше не робив, і дослідить незвідане. Ваша серцева справа перебуває в центрі уваги року, вас чекає багато сюрпризів, якщо ви вирішите щедро відкритися, погодитися йти назустріч іншим і говорити їхньою мовою.

Пристрасть також переповнить вашу кар’єру, і вас буде кидати між внутрішніми голосами, що перетинаються. Між "якби ми могли" і "нам тільки потрібно", ви будете змушені здійснювати щирі та оголені роздуми, щоб зробити вибір, який найбільше нагадує вас.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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