Трем знакам зодиака будет везти весь 2023 год: все их желания исполнятся

Жизнь улыбается тогда, когда вы этого меньше всего ожидаете. В 2023 году Юпитер будет находиться в Овне и будет проходить через знак Тельца, начиная с мая.

Удача и процветание будут у трех знаков зодиака под рукой. Если вы один из них, вселенная зовет вас, она имеет для вас многообещающие вещи

Телец

Телец увидит себя хозяином по своему выбору без какого-либо влияния Вселенной, предлагающей ему связи ключей от всех дверей, которые раньше были закрыты. Нужно лишь очертить свой периметр счастья. От него зависит проявить рвение, уверенность, решительность и, прежде всего, жесткость в том, чего он хочет.

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Телец устранит все психологические барьеры, которые могли бы помешать ему воспользоваться возможностями года. Любовь придет, когда она пересечет его территорию мира. Подобно его карьере, Вселенная просит Тельца выйти из оболочки страха и сомнений. Пора поверить в свой потенциал и, прежде всего, не упускать шанс.

Козерог

Год начинается с нотки сладости, которую Козерог может особенно ценить. Это будет возможность перезимовать в покое, комфорте и сладких ощущениях. Романтическое начало, в котором одиночество скорее советом. В любви, если вы одиноки, вы встретите соседа, хорошего, чтобы растопить ваше сердце.

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Путешествия и отдых дадут хорошую перспективу, чтобы принять законное решение о своей карьере. Уверенность заставит вас выйти за пределы ваших возможностей и выбрать лучшее.

Рак

Рак решится на то, чего раньше не делал, и исследует неизведанное. Ваше сердечное дело находится в центре внимания года, вас ждет много сюрпризов, если вы решите щедро открыться, согласиться идти навстречу другим и говорить на их языке.

Страсть также переполнит вашу карьеру, и вас будет бросать между пересекающимися внутренними голосами. Между "если бы мы могли" и "нам только нужно", вы будете вынуждены осуществлять искренние и обнаженные размышления, чтобы сделать выбор, который больше всего напоминает вас.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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