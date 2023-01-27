Трьом знакам зодіаку загрожує крах стосунків у 2023 році: їм можуть розбити серце

2023 рік Чорного Водяного Кролика принесе великі проблеми в особистому житті трьом уродженцям зодіакального кола. Самотні зневіряться в тому, що можуть знайти кохання, а ті, хто у шлюбі, можуть розірвати стосунки.

За словами астрологів, у зоні ризику Раки, Риби та Леви. Ось що на них чекає.

Рак

Уродженці цього знаку пережили в союзі зі своїм партнером багато злетів та падінь – були періоди романтики, пристрасті, бурхливих сварок та таких самих примирень. Але цього разу шлюб може дати тріщину, конфлікти перейдуть ту червону лінію, коли відмотати назад все не можна буде. Ракам буде боляче прийняти цей факт, але життя продовжується. Їм потрібно подивитися на ситуацію під іншим кутом, визнати свої помилки та не повторювати їх при побудові нових стосунків.

Риби

Риби надто ідеалізують свого партнера, вони мрійливі та сентиментальні – і це може зіграти з ними злий жарт. Уродженці знаку в одну мить зрозуміють, що їхній світ зруйновано: вони можуть зіткнутися зі зрадою та обманом, якого точно не заслуговували. Звинувачувати себе в цьому не варто, адже кожен відповідає за свої вчинки. Рибам краще піти красиво і відпустити з думок та серця того, хто їх не цінував.

Лев

Леви переживають не найкращий період – проблеми на роботі та в особистому житті зробили їх дратівливими. Уродженці знаку відрізняються зарозумілістю і впевнені, що всі мають прислухатися до їхніх порад. Для них стане справжнім ударом новина про те, що їхня друга половинка більше не збирається терпіти нотацій і йде. Леви залишаться з розбитим серцем, і це стане для них гірким уроком, з якого треба зробити правильні висновки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.