Трем знакам зодиака грозит крах отношений в 2023 году: им могут разбить сердце

2023 год Черного Водяного Кролика принесет большие проблемы в личной жизни трем уроженцам зодиакального круга. Одинокие разуверятся в том, что могут найти любовь, а те, кто в браке, могут разорвать отношения.

По словам астрологов, в зоне риска Раки, Рыбы и Львы. Вот что их ждет.

Рак

Уроженцы этого знака пережили в союзе со своим партнером много взлетов и падений – были периоды романтики, страсти, бурных ссор и таких же примирений. Но в этот раз брак может дать трещину, конфликты перейдут ту красную черту, когда отмотать назад все будет нельзя. Ракам будет больно принять этот факт, но жизнь продолжается. Им нужно посмотреть на ситуацию под другим углом, признать свои ошибки и не повторять их при построении новых отношений.

Видео дня

Рыбы

Рыбы слишком идеализируют своего партнера, они мечтательны и сентиментальны – и это может сыграть с ними злую шутку. Уроженцы знака в один миг поймут, что их мир рухнул: они могут столкнуться с предательством и обманом, на который точно не заслуживали. Винить себя в этом не стоит, ведь каждый несет ответственность за свои поступки. Рыбам лучше уйти красиво и отпустить из мыслей и сердца того, кто их не ценил.

Лев

Львы переживают не самый лучший период – проблемы на работе и в личной жизни сделали их раздражительными. Уроженцы знака отличаются высокомерностью и уверены, что все должны прислушиваться к их советам. Для них станет настоящим ударом новость о том, что их вторая половинка больше не собирается терпеть нравоучений и уходит. Львы останутся с разбитым сердцем, и это станет для них горьким уроком, из которого нужно сделать правильные выводы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.