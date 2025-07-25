Третій день в Україні тривають мітинги проти закону щодо НАБУ та САП: подробиці (фото)

В Україні вже третій день поспіль відбувалися масові акції протесту проти закону №12414, який, за словами учасників, фактично нівелює незалежність НАБУ та САП. Протести охопили Київ, Харків, Львів, Дніпро, Тернопіль, Запоріжжя, Полтаву, Луцьк, Вінницю та інші міста.

Про це пише Суспільне. У Києві мітинг традиційно проходив біля театру імені Франка. На акцію зібралися тисячі людей, які вигукували гасла на підтримку антикорупційних органів та тримали розгорнутий прапор України. Пізніше до присутніх приєдналася народна депутатка Мар’яна Безугла, яка голосувала за закон. Протестувальники зустріли її гаслами "Безуглу геть" та "Безугла — чорт", звинувачуючи у підтримці ініціативи, що підриває незалежність НАБУ та САП. Активіст Олег Симороз закликав її скласти мандат. У відповідь Безугла згадала про свої ініціативи щодо мобілізації та розкритикувала головнокомандувача ЗСУ, закликаючи до його відставки.

В Україні проходять масові протести. Джерело: Суспільне В Україні проходять масові протести. Джерело: Суспільне

В Україні проходять масові протести. Джерело: Суспільне В Україні проходять масові протести. Джерело: Суспільне

У Харкові на майдані Свободи зібралися понад 300 осіб. У Львові акція проходила біля пам’ятника Шевченкові, де звучали гасла на захист НАБУ та САП. Львівська міська рада цього ж дня ухвалила звернення до президента і парламенту з вимогою повернути положення, які гарантують незалежність антикорупційних структур.

В Україні проходять масові протести. Джерело: Суспільне В Україні проходять масові протести. Джерело: Суспільне

Читайте також: Про НАБУ і САП. Це не фінальна крапка

У Запоріжжі на протест вийшли близько 50 людей. За словами однієї з учасниць, вона прийшла не лише заради НАБУ, а щоб захищати демократичні принципи. У Дніпрі протестувальники зазначили, що тиск на владу дає результат, і пообіцяли продовжити акції, якщо ситуація не зміниться. Подібні зібрання відбулись у Полтаві, Тернополі, Луцьку та Вінниці. В усіх містах протестувальники висловлювали обурення законом, ухваленим 22 липня, та закликали підтримати новий президентський законопроєкт №13531, спрямований на посилення НАБУ та САП.

Тим часом президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради альтернативний законопроєкт №13533, який, як зазначається, має на меті гарантувати інституційну незалежність антикорупційних органів. Ініціативу підтримали самі НАБУ і САП, закликавши парламент якнайшвидше її ухвалити. Серед положень документа — заборона генеральному прокурору впливати на роботу прокурорів САП, обов’язкове проходження поліграфу працівниками НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, та передача справ між відомствами за умови погодження керівників НАБУ та САП.

Нагадаємо, Зеленський подав до Ради законопроєкт з нормами про незалежність НАБУ та САП.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!