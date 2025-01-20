Третя світова вже почалась – спікер парламенту Фінляндії

Спікер фінського парламенту Юссі Халла-ахо заявив, що існує ймовірність того, що світ вже перебуває у стані Третьої світової війни. Він застеріг, що ігнорування очевидних фактів глобального конфлікту може призвести до ще серйозніших наслідків. "Якщо ми не впевнені, чи перебуваємо у стані війни, завжди краще припустити, що так і є".

Юссі Халла-ахо припустив, що світ може не усвідомлювати початку Третьої світової війни через сильне бажання уникнути її. Він наголосив, що ігнорування реальності тільки ускладнить ситуацію.Про це повідомляє Yle.

Ці слова перегукуються із заявою прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, зробленою минулої неділі. Крістерссон зазначив:

"Швеція не перебуває у стані війни. Але і не в стані миру".

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Халла-ахо підкреслив, що підтримка України повинна бути одним із ключових політичних пріоритетів Фінляндії. На його думку, питання війни в Україні недостатньо висвітлюється у фінській політиці.

Спікер закликав чітко визначити мету країни у цьому контексті та спрямувати ресурси на її досягнення.

Колишній очільник Партії фінів Юссі Халла-ахо має ступінь доктора наук зі славістики. Він вільно володіє російською та українською мовами, адже у 1990-х роках працював у посольстві Фінляндії в Києві.

Нагадаємо, Україна і Велика Британія підписали 100-річну угоду про партнерство.

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