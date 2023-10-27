Три дієві поради допоможуть не плакати під час нарізання цибулі

Цибуля є одним із інгредієнтів, який додається до багатьох страв. Однак під час нарізання, люди нерідко починають плакати.

Причина, по якій люди плачуть полягає в еволюційному захисному механізмі, який покликаний захистити рослину від пошкоджень. Однак існують способи зробити процес нарізання менш сльозливим, повідомляє Express.co.uk.

Коли цибулю розрізають, з пошкоджених клітин вивільняються ферменти, які називаються аліназами, і з часом виділяється газ, який рухається по повітрю і подразнює оболонку очей.

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Наріжте цибулю під витяжкою

Потік повітря може мати величезне значення. Подрібнення цибулі в добре провітрюваному місці означає, що менше газу потраплятиме в очі.

Спробуйте працювати під витяжкою, але переконайтеся, що повітря дме вниз, а не всмоктує вгору. Ви також можете спробувати відкрити вікно та дозволити вітру розбавити газ.

Використовуйте гострий ніж

Використання гострого ножа менше пошкоджує м’якоть цибулі, тому зменшується кількість газу, що виділяється. З іншого боку, тупий ніж може ускладнити нарізку цибулі та збільшити час, який ви проводите за нарізанням.

Охолодіть цибулю

Помістіть цибулю у холодильник за кілька годин до нарізання. Хімічні реакції сповільнюються при низьких температурах, тому холодна цибуля повинна виділяти менше газу при нарізанні.

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