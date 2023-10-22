Три категорії отримають більше грошей: кому з пенсіонерів перерахують виплати

Уряд України підвищить пенсії трьом категоріям громадян. Це станеться 2024 року, згідно з новим Держбюджетом.

Мінімальна пенсія зросте з 2093 до 2361 грн. Підвищення відбудеться вже з 1 січня 2024 року. Максимальна пенсія зросте з 20 930 до 23610 гривень. Підвищення відбудеться з 1 липня 2024 року.

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Для 65-річних, кому призначено гарантований розмір виплат за наявності стажу, пенсія збільшиться з 2680 до 2840 гривень. Підвищення відбудеться з 1 січня 2024 року.Також їм у квітні 2024 року пенсію збільшать ще раз – до 3200 гривень.

В Україні вийти на пенсію можна за віком, за стажем або за інвалідністю. Вік виходу на пенсію для жінок становить 60 років, для чоловіків - 65 років. Для виходу на пенсію за стажем необхідно мати не менше 25 років страхового стажу.

Для отримання пенсії за інвалідністю необхідно мати відповідний висновок лікарсько-консультативної комісії.

Нагадаємо, пенсіонери, які є боржниками, можуть втратити від 20 до 50% своєї пенсії. Це передбачено законом і може бути застосоване у разі, якщо боржник не має жодних коштів на рахунках у банках, або немає майна, достатнього для покриття боргів у повному обсязі.

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