Три категории получат больше денег: кому из пенсионеров перечислят выплаты

Правительство Украины повысит пенсии по трем категориям граждан. Это произойдет в 2024 году, согласно новому Госбюджету.

Минимальная пенсия вырастет с 2093 до 2361 грн. Повышение произойдет уже с 1 января 2024 года. Максимальная пенсия вырастет с 20 930 до 23 610 гривен. Повышение произойдет с 1 июля 2024 года.

Читайте также: Пенсионеры могут получить дополнительные выплаты: что об этом известно

Для 65-летних, кому назначен гарантированный размер выплат при наличии стажа, пенсия увеличится с 2680 до 2840 гривен. Повышение произойдет с 1 января 2024 года. Также им в апреле 2024 года пенсию увеличат еще раз – до 3200 гривен.

В Украине выйти на пенсию можно по возрасту, по стажу или по инвалидности. Возраст выхода на пенсию для женщин составляет 60 лет, для мужчин – 65 лет. Для выхода на пенсию по стажу необходимо иметь не менее 25 лет страхового стажа.

Для получения пенсии по инвалидности необходимо иметь соответствующее заключение врачебно-консультативной комиссии.

Напомним, пенсионеры, являющиеся должниками, могут потерять от 20 до 50% своей пенсии. Это предусмотрено законом и может быть применено в случае, если у должника нет никаких средств на счетах в банках, или нет имущества, достаточного для покрытия долгов в полном объеме.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!