Пенсионеры могут получить дополнительные выплаты: что об этом известно

Украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты своей основной пенсии. В частности, по имени пожилого человека могут отправить выплаты как благотворительное пожертвование.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины в Facebook. Отметили, что часть благотворительного взноса можно получить в следующем месяце.

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Благотворительный персонализированный взнос, внесенный в пользу конкретного пенсионера, включается в выплатные документы в последующем выплатном периоде, говорилось в сообщении.

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В частности, пенсионер может получить 70% благотворительного пожертвования не позднее одного месяца со дня поступления средств в соответствии с пунктом 6 Постановления правления Пенсионного фонда Украины от 15 февраля 2023 года № 8-1 "Об утверждении Порядка уплаты благотворительной пожертвования и выплате ее части пенсионеру" изменениями).

Напомним, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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