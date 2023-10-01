Некоторым пенсионерам в Украине снизят выплаты на 20-50%

Пенсионеры, являющиеся должниками, могут потерять от 20 до 50% своей пенсии. Это предусмотрено законом и может быть применено в случае, если у должника нет никаких средств на счетах в банках, или нет имущества, достаточного для покрытия долгов в полном объеме.

С пенсии могут быть отчислены 50 или 20% ее суммы, все зависит от вида взысканий, сообщили в Пенсионном фонде.

Так, не более 50% размера пенсии могут взыскать на выплату алиментов, на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций, на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

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Не более 20% с пенсии заберут по другим видам взысканий

Одной из самых распространенных причин взыскания части пенсии есть то, что пенсионер вышел на пенсию и продолжает работать, а в ПФУ об этом не сообщил. Возникшую переплату придется вернуть. Если пенсионер работает, то это влияет на его право на доплаты, надбавки и повышение.

В частности, когда пенсионер устраивается работать, ему не предусмотрен перерасчет пенсии в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, для исчисления минимального размера пенсии или доплаты за сверхнормативный страховой стаж. Соответственно, если пенсионер не сообщил о своем трудоустройстве и пенсии ему было выплачено с учетом проведенной по указанной причине индексации, по такой пенсии будет произведен отчисление на сумму повышения.

Что делать, чтобы не потерять пенсию?

Чтобы избежать взыскания части пенсии, необходимо: не допускать просрочки платежей по кредитам, алиментам, штрафам и т.п.

В случае трудоустройства после выхода на пенсию, сообщить об этом Пенсионному фонду. Подробнее о взыскании с пенсии можно узнать на сайте Пенсионного фонда Украины.

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